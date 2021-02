Arriba el Norte

La industria de la música siempre se ha tratado de perseverancia y no de velocidad; sin embargo, las nuevas generaciones de artistas han buscado la forma de colarse en la escena y sobresalir. Tal es el caso de Guaynaa, que desde hace un par de años su carrera despegó de forma impresionante, permitiéndole al puertorriqueño viajar por el mundo con cada una de sus creaciones.

Y uno de los lugares que más tocó el corazón del artista, fue nuestro bello México. Ahora, Jean Carlos, llega para tocar a México con un tema que no solamente es un éxito en redes sociales y en plataformas digitales, sino que llega como un himno, y un agradecimiento al buen recibimiento que ha tenido su arte en México.

“Mira, este tema de Monterrey, yo lo había grabado hace un año y yo todavía no había pisado México pero ya tenía la base de la cumbia hecha y ya estaban las voces de ‘Conocí a una señora en la Ciudad de Monterrey’, no había hecho ni mi primer show, y cuando entro a México por primera vez, mi primer show fue en una discoteca en Monterrey y mi primer masivo fue en Monterrey también, fueron casualidades de la vida, y esto es una dedicatoria a tantas cosas bonitas y tantas positivas que me ha dado México. A donde quiera que voy y que me encuentro con mexicanos, o cada que visito su país, el trato es tan bonito que yo simplemente quise regalarles esto”.

No obstante, y aunque pareciese sencillo, el decidirse por este tema fue un proceso largo para Guaynaa pues venía de dos sencillos que fueron éxitos globales, y él buscaba crear concordancia y armonía entre esos temas y el nuevo lanzamiento.

“Este tema de Chica Ideal tuvo un cierre bien interesante porque yo buscaba un tema que fuera increíble, pero tenía Se te nota que está metido en todos lados a más no poder, y Chica Ideal fue un tema súper grande, un hit que está corriendo, ambos crearon su propio camino, y estoy súper contento y soy privilegiado de ser partícipe de este tema nuevo, que espero que también forje su propio camino”.

Y Guaynaa es un artista que a lo largo de estos años, ha ido consolidando su camino a base de éxitos que de alguna u otra manera retumban en la esencia de las personas. Ante ello, el puertorriqueño se sabe con una responsabilidad para con sus seguidores y con la industria, y esos son los factores que lo llevan a seguir creando hit tras hit.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro