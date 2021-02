Andan sueltas, cabaret político y mucho más

En los últimos días han pasado situaciones vertiginosas en mi carrera laboral; dejé de pertenecer a Grupo Carso, que por nueve años fue mi casa y lo cual me hace sentirme muy orgulloso de haber estado en esa empresa, que me hizo crecer. Pero como dice el refrán “cuando se cierra una puerta, otra se abre” y así fue, los tiempos de Dios son perfectos.

Y se preguntarán ¿por qué? Cuando el año pasado en el pleno semáforo rojo a mi socio y compañero de vida José Zepeda, lo llaman un grupo de empresarios porque tenían la inquietud de hacer conciertos, como todo mundo en ese momento estábamos haciendo.

Así que me sumé también a ese proyecto, pero durante cada junta nos dimos cuenta de que no era negocio los streaming de música. Por eso se tomó la decisión de hacer una plataforma donde encontrarías stand up, teatro, cabaret, monólogos y programas de contenidos inimaginables. Y lo mejor de todo es que es gratis.

Zepeda asume el puesto de director de “DEFLECT” y su servidor como productor general de la misma. Entonces empezamos a volar, pero volar bien alto y logramos firmar al primer talento de esta nueva empresa, a dos artistas maravillosas, con un talento sin igual, me refiero a Susana Zabaleta y Regina Orozco. Bajo un concepto innovador, musical, pero quisimos incluir un factor muy especial, que fuera político.

Y en ese momento nació “Andan Sueltas, cabaret político” fueron meses para que este tuviera la forma perfecta para llevarlo a cabo. Y sucedió, fueron 12 políticos, 20 artistas con las cuales aprendimos mucho del desempeño que hacen en su quehacer, como conocerlos un poco más, que no son inalcanzables, son seres humanos comunes y corrientes.

Durante 12 episodios conoceremos un poco más de estos personajes, pero no de la manera aburrida y coloquial. Aquí decidimos romper esquemas, mezclar la política con la música, y con el humor que caracteriza a estas dos grandes anfitrionas. Todo esto lo podrán verlo el mes siguiente en DEFLECT, espérenlo.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.

