El barrio que no se calla

Cuando se trata de exigir resultados, de pedir ayuda y de solicitar mayor seguridad en las calles, la ciudadanía muestra un claro empoderamiento, aún pese a la pandemia de COVID-19. No nos quedamos callados ni con los brazos cruzados pese a la emergencia sanitaria, nuestro barrio nos necesita y exige nuestra participación.

En este semáforo naranja no podemos ir a una ventanilla u oficina de atención para resolver un problema en la colonia. También es difícil llevar a alguien que queremos, y que necesita apoyo contra las adicciones o para su bienestar, a un centro. Eso no significa que no podamos hacer nada por la comunidad.

La tecnología y la recuperación de espacios abiertos, donde se atienda la salud física y mental, nos son indispensables durante la pandemia. Ya no es posible pensar en una política pública sin pensar en innovación y en ser inclusivos.

Es el caso de la alcaldía Iztapalapa, el barrio que nunca se detiene. Por un lado, se han inaugurado cinco centros colibríes en las Utopías -centros de crecimiento personal y comunitario promovidos por la alcaldesa Clara Brugrada-, como parte de la política de atención integral al consumo problemático de sustancias psicoactivas.

Por el otro, se fomenta la recuperación de lugares que antes eran usados para actividades delictivas, como el predio en donde vendían autopartes robadas y que era conocidísimo como "La Ford” y ahora es la Utopía Papalotl.

Este jueves, la alcaldesa Brugada presentó la plataforma SIGA Iztapalapa (Sistema Iztapalapa, Gobierno Abierto) para atender a quien lo necesite sin que tengan que salir de casa, y gestionar servicios públicos de forma moderna y eficiente.

Para el funcionamiento de esta iniciativa se abrió Iztapalatel, con el número 55 6651 6651, que podrá ser atendido por hombres y mujeres comprometidos con resolver las dudas de la ciudadanía en cuanto obras, servicios y programas, por vía telefónica y WhatsApp.

En el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en donde operamos la Línea de Seguridad y Chat de Confianza 55 5533-5533, y la Línea Nacional vs la Trata 800 5533-000, donde damos atención jurídica y psicológica, contribuimos con la capacitación del personal que brindará el servicio para que puedan mantener el trato amable y profesional, incluso en una situación de crisis.

Esto, gracias también a la estrecha colaboración con la alcaldía y a la experiencia de nuestro Centro de Contacto. Nos enorgullece poder contribuir a que la ciudadanía se sienta escuchada, atendida y que sus peticiones sean resueltas.

Es una época difícil, pero no debería haber obstáculos para reconstruir el barrio, apoyarnos para encontrar la forma de llamar o reportar desde un bache, una falta de luminaria, hasta de ubicar una persona que tenga alguna adicción o esté sola y necesite ayuda.

Debemos, más que nunca de ser solidarios y respaldar el barrio, ya sea en Iztapalapa, o en cualquier lugar de la Ciudad.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro