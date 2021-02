Lo importante es la justicia

Las candidaturas no deben estar sujetas a la aprobación o no de las personas atendiendo a un principio democrático y de libertad en la vida interna de los partidos. MORENA será, quien a final de cuentas deberá dar el primer paso para proceder con esa posición o no, pero el segundo paso será enteramente de los electores quienes deben contar con toda la información precisa para emitir un voto razonado en función de lo mejor para la situación política, económica y social de su Estado.

En lo que sí estamos de acuerdo es en las investigaciones profundas de las autoridades competentes en absolutamente todos los casos que una mujer denuncie abuso de cualquier tipo que este sea.

Desde los espacios ocupados por las mujeres en los últimos años se ha propugnado por su defensa y por el cambio absoluto de la ideología discriminatoria de género que ha hecho mucho daño a la sociedad y que debemos revirar de inmediato.

En este, como en otros casos, la obligación del Estado mexicano es proteger a las víctimas con una investigación profunda, seria, con pruebas, que no deje lugar a dudas en caso de la existencia de una agresión sexual. Sobretodo en estos casos en que las denuncias están precedidas de meses o años de miedo, de impotencia, de lucha interna, las autoridades deben atender de forma inmediata a las mujeres que acusan violencia por mínima que sea.

A quienes se les demuestre ser perpetradores de tan repugnantes conductas se les debe castigar con el peso de la ley más allá de las aspiraciones políticas, ya que eso depende de la lectura política que le dé una agrupación en sus postulaciones.

No se trata de estar o no a favor de una candidatura, se trata de hacer justicia para el lado que sea, ya que acusaciones como las lanzadas en este caso no pueden estar encajonadas como hasta ahora ha sucedido ya que el daño es grande para todas las partes.

Si seguimos con estos espacios de tiempo tan grandes para la investigación de delitos sexuales en contra de las mujeres, seguiremos viendo muertes que bien pudieron evitarse con celeridad de las autoridades ministeriales y judiciales. Las candidaturas son lo de menos, lo profundamente relevante es la justicia.

