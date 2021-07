INE es pilar para garantizar ejercicios democráticos

El INE ha demostrado su institucionalidad durante los procesos democráticos, incrementando cada vez más su credibilidad ante los mexicanos.

Por ejemplo, en junio se llevaron a cabo las elecciones más grandes de la historia, en las que se eligieron más de 21 mil cargos, entre gobernadores, alcaldes, síndicos, regidores, diputados locales y federales; unas elecciones exitosas gracias a la coordinación que tuvo el INE.

Claro que no faltaron los candidatos incómodos que intentaron burlar la ley electoral e iniciaron una campaña de descrédito de nuestro máximo árbitro electoral. Tal es el caso de los precandidatos de Morena a gobernadores de Guerrero y Michoacán, quienes no presentaron sus informes de gastos de precampaña y fueron sancionados retirándoles su postulación.

Desafortunadamente no es el único caso del que hemos sido testigos. También el partido del Presidente de la República ha hecho toda una campaña mediática mintiéndole al pueblo de México con la consulta popular que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto y que no es para enjuiciar a expresidentes como ellos sostienen. Es más, es una pregunta ambigua, que no se entiende, ni persigue un culpable en específico.

Entorno a esta consulta, también Morena y el propio titular del Ejecutivo Federal han violado la ley. El pasado 19 de julio, en plena veda electoral debido a este ejercicio participativo, el Presidente utilizó la conferencia mañanera para promocionar programas sociales. Acto que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, señaló como propaganda gubernamental ilegal.

Para este ejercicio democrático, se requerirá un despliegue de más de 500 millones de pesos, sólo para cumplir con el capricho de quien habita en Palacio Nacional. Tenemos problemas urgentes como el desabasto de medicamentos, la falta de dinero en el bolsillo de los mexicanos o el incremento de contagios por la Covid-19, sin embargo, a este gobierno sólo le importa el circo.

Ojalá el Presidente de la República y sus correligionarios dejen de usar las instituciones y se ocupen de lo que realmente le preocupan a los mexicanos.