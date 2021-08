La violencia digital está presente en la vida diaria y muchas veces por pena o miedo no es denunciada.

Mariluz tuvo que cambiar su vida para escapar de la vergüenza; su novio publicó en internet imágenes íntimas suyas sin su consentimiento.

La boda de Renata se arruinó cuando alguien filtró un video, sacado de contexto, donde aparecía besando a un compañero de trabajo en su despedida de soltera. Dana tuvo que lidiar con una adicción generada al crearse una vida falsa en redes sociales.

Aunque estas historias forman parte del guion de la telenovela Vencer el [email protected], están basadas en hechos reales. Seguramente no es difícil saber de una persona amenazada por una ex pareja con publicar una imagen o un video, de alguien que no sabe qué hacer ante una mentira que se difundió y viralizó.

Trabajar contra estos delitos y para revertir esas situaciones de desconocimiento, pena o temar debe ser una tarea de la comunidad, organismos sociales y empresas responsables con el bienestar de la ciudanía.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México sostiene una alianza con Televisa, una de las cadenas de televisión más importantes de Latinoamérica, para crear conciencia y prevenir los delitos digitales a los que podrían estar expuestas las mujeres de todas las edades.

En la telenovela Vencer el [email protected], producida por Rosy Ocampo, se difunde la Línea de Seguridad y el Chat de Confianza 55 5533 5533, con la intención de acercar un canal de ayuda psicológica y jurídica a las víctimas de este tipo de ilícitos o cualquier otra manifestación de violencia de género.

La construcción de entornos seguros es labor de todas y todos y no puede adjudicarse únicamente a las autoridades. La responsabilidad social de las empresas, como lo comentó Alicia Lebrija, directora ejecutiva de Televisa, en la presentación de la campaña social de la telenovela, es central justamente para vencer ese pasado violento de las víctimas.

Las necesidades de conectividad y la facilidad de acceso al mundo digital son cada vez mayores, pero con ellas también incrementan los riesgos de ser victimizados. Los datos del Consejo Ciudadano indican, por ejemplo, que este año se han registrado 620 reportes por sextorsión contra mujeres, 27% más que el año pasado.

Si tú o alguien que conoces fue víctima de ciberacoso, sextorsión o necesitas atención psicológica por algo que se difundió en internet, no dudes en pedir ayuda. Por llamada y WhatsApp al 55 5533-5533 estamos para ti las 24 horas del día de forma gratuita. ¡Invita a tu familia, a tus amigas o conocidos a Vencer el [email protected] contra la violencia digital.