¡Buenas noticias! para la próxima semana el 98 % de las personas adultas en la ciudad de México contarán al menos con su primera dosis, y 74% tendrán su esquema completo de vacunación, lo que equivale a 5 millones de habitantes.

También se iniciará con la vacunación contra Covid -19 en niñas, niños y adolescentes con enfermedades crónicas. La Secretaría de Salud del Gobierno federal calcula que se trata de 1 millón de menores en todo el país.

Para el 2 de octubre toda la población mayor de 40 años tendrá el esquema completo de inmunización en las 16 alcaldías , el grupo de 30 a 39 años tendrá el esquema completo en 13 alcaldías y los de 18 a 29 años tendrán su primera dosis en las 16 alcaldías y 7 de ellas completarán el esquema completo.

Bajo el inicio de la Fase 30 del Plan Nacional de Vacunación, el grupo de edad entre 18 y 29 años y de 30 a 39 años (los últimos grupos pendientes de vacunación) recibirán las primeras y segunda dosis con vacunas Pfizer, AstraZeneca y Sputnik V.

Del 28 de septiembre al 2 de octubre serán aplicadas las primeras dosis al sector de entre 18 y 29 años en las Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán e Iztapalapa con el fármaco Sputnik V.

En esa misma semanas será aplicada la segunda dosis del fármaco de Pfizer a personas de 18 a 29 años en la alcaldía Xochimilco.

Por otra parte el Plan de Vacunación de Rezagos, implementado desde hace 10 días para aquellas personas que por alguna razón no acudieron en la fecha que les correspondía, ha contribuido de manera importante al control del Covid-19, ya que se ha disparado la confianza en las vacunas

La Ciudad de México permanecerá durante las próximas dos semanas en amarillo, pero de acuerdo con Eduardo Clark García, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Publica (ADIP), el semáforo verde se acerca.

Para alcanzar el verde hay que estar 10 puntos menos, y hemos estado en 13; por lo tanto estamos más cerca del semáforo verde. Además, la ocupación hospitalaria ha estado a la baja durante las seis semanas recientes.

Los ingresos hospitalarios se han reducido 64% con respecto al pico máximo registrado en la tercera ola de contagios, durante las dos primeras semanas de agosto.

Durante el Gobierno de la Cuarta Transformación ha habido recursos para la vacunación contra Covid -19 porque no se permite la corrupción. Bajo el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha logrado un ahorro de más de 1 billón de pesos. El combate a la corrupción es una de las prioridades de su gobierno porque representa la fuente de financiamiento para el desarrollo de México.

Por su parte, la titular del Ejecutivo Federal. Doctora Claudia Sheinbaum, también ha llamado a alcaldes y alcaldesas a replicar el modelo de austeridad republicana que sustenta la transformación del país a fin de garantizar el bienestar, la justicia y el acceso a los derechos de la población como lo es el derecho a la salud de manera gratuita y universal.

Pidió también a los ciudadanos que no habitan en la alcaldía seleccionada por el Plan de Vacunación de la Ciudad de México que no asistan a los centros de vacunación, ya que no se les podrá inmunizar; esto porque se detectó que un grupo importante de personas del Estado de México, intentó en días recientes aplicarse la dosis en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El trabajo coordinado del Gobierno de México y capitalino, ha permitido que las vacunas estén garantizadas para todas y todos los mexicanos.

En el contexto de la pandemia de Covid-19 los desafíos respecto a la vacunación han sido históricos, la estrategia para garantizar el suficiente número de vacunas para la población ha sido excelente.

“La población es el recurso más importante de un país, y la salud es el aspecto fundamental para que la población pueda existir y florecer”, como dice Sara Hidalgo, profesora- investigadora en la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). ¡Y sí!