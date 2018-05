Estrategias de marketing digital: grandes aliadas de las marcas

¿Cómo se debe preparar una empresa ante fechas de compras como esta donde la demanda y el tráfico en la web es mayor?

—Realmente es una de las temporadas más importantes del ecommerce entonces las empresas deben tener dónde publicar su oferta, buenos productos, inversión, generar tráfico al sitio y hacer diferentes campañas y activación. Es importante, como van a tener mucho tráfico en los sitios, que identifiquen cuáles son sus killers, es decir, aquellos productos que tienen muy buena oferta y que de alguna manera pueden venderse muy rápidamente y la gente los está esperando.

Desde tu experiencia, ¿cuáles son los errores más frecuentes en este sentido?

— La parte de atención al cliente. No debemos descuidar que la gente está realmente navegando en estas fechas; buscando durante el día alguna oferta y no olvidar que esa gente en realidad va a comprar por las noches, entonces, si no hay nadie para contestar, para ver qué métodos de pagos tienen puede llegar a ser una venta que se caiga.

Recomendamos a las empresas que hagan todo su trabajo y en estas fechas particulares como Hot Sale, que son tres o cuatro al año, que puedan prepararse teniendo más personal, buena oferta de producto y stock, que hagan todas las negociaciones con paquetería, con las bodegas y que la gente que está en servicio al cliente las tengan al pie del cañón para que el cliente cuando vea una oferta o un producto pueda rápidamente adquirirlo y esa venta, que hemos detectado, se dé más rápido.

Rodrigo Zubeldia, CEO de Kubo Digital, afirma que sin estrategias las empresas no podrán tener éxito. / Dreamstime

¿Cómo evalúas las estrategias de marketing digital implementadas en México en años anteriores?

— La verdad es que año tras año todo el ecosistema tanto de marketing digital como de ecommerce en México se prepara mejor porque estamos teniendo más consumidores, entonces el reto de las empresas es estar a la altura de los consumidores que son jóvenes millennials que les están enseñando a los papás o a los abuelos a empezar a comprar. Yo creo que sí tenemos agencias y equipos muy bien preparados y a otros les toca sumarse poco a poco en la medida que puedan. Es preferible que esta ola del ecommerce no les pase por arriba ya que puede ser muy catastrófico. Inclusive, (por lo anterior ) hemos visto empresas que han llegado a cerrar en Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa? Aquí es sumarse, no importa si lo hicieron al principio de la ola, ahora o el año que viene. Siempre es importante que estén y que cada vez lo hagan mejor.

El marketing digital es algo que siempre vamos aprendiendo. Salen nuevas herramientas, los consumidores se preparan de mejor manera, verdaderamente el ecosistema también mejora, entonces lo que necesitamos es siempre estar y estar a la vanguardia. Hay equipos buenos y otros un poco más novatos. A esos les recomendamos que se apoyen en herramientas como Ventiapp que les van a permitir de alguna manera administrar durante todo el año sus canales digitales para poder vender.

¿Cómo es el comprador mexicano?

—Mira, te puedo decir qué es lo que están buscando: ofertas, buena atención. Es un consumidor que hoy tiene muchas herramientas; puede estar en la tienda física pero también puede estar navegando en Internet para ver en qué lugar le sale más barato y dónde le dan mejor servicio. El consumidor mexicano está de alguna manera evolucionando. Ahora bien, aún hay muchos consumidores en México que nunca han hecho una compra por Internet, pero la verdad que son más los que compran. Y el que está comprando por Internet verdaderamente lo hace de manera activa, con muchas herramientas y bien informado.

91

millones de visitas a los sitios de las empresas participantes se registraron durante el Hot Sale 2017, según datos de la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO)