Luis Gerardo Méndez nos dice por qué debemos probar su mezcal Ojo de Tigre

El actor Luis Gerardo Méndez confiesa que tiene dos pasiones, el amor por la actuación y el mezcal. Es por eso que hace aproximadamente 15 meses inició una aventura que él califica como mágica, la creación de su propio mezcal denominado Ojo de Tigre, un destilado suave que, sin duda, agradará el paladar de los amantes de esta bebida.

El protagonista de la famosa serie Club de Cuervos nos platica cómo nació la idea de hacerlo y la experiencia de entrar en el fascinante mundo mezcalero.

¿Cómo surge la idea de crear tu propio mezcal?

— Mi relación con el mezcal inició cuando llegué a la CDMX y empecé a estudiar actuación, teníamos un ritual, después de cada función de teatro íbamos a una mezcalería, ahí descubrí que era una bebida que tenía una borrachera muy especial, mística, en el sentido que es más energética, más presente y ese sabor me conquistó. Desde entonces es una relación bastante fiel, incluso, no tomo nada más.

¿Qué tanto te involucraste en su elaboración?

— Cuando decidí hacer Ojo de Tigre me emocionaba aprender y estar presente en todo el proceso. La primera junta que tuvimos fue hace 15 meses y decidimos tener mucha paciencia para hacerlo bien, queríamos lograr un mezcal que fuera suave para la gente que no toma, pero a la vez complejo y que satisfaga el paladar de cualquier mezcalero exigente. Fui a los campos de agave, platiqué con los artesanos y maestros y probé distintos ensambles para saber cuál agave utilizar. Es más, el diseño de la botella hace alusión a las anforitas que mi abuelo tenía en sus campos de cebada. Fue un viaje muy emocionante, tanto, que a veces estaba filmando una película o una serie y me alegraba más ir a las juntas porque era un universo completamente diferente.

¿Por qué deberían probar Ojo de Tigre?

— Porque es el único mezcal que ofrece un ensamble que involucra agave de dos estados el espadín de Oaxaca y tobalá de Puebla, éste ultimo un agave silvestre, difícil de encontrar que le da un giro muy especial.