Diseño útil, honesto y discreto: Dieter Rams

El diseño nos rodea todo el tiempo: está presente en tu auto, en tu televisor, en tu celular, en tu playera, en tus tenis… Pero casi no nos percatamos de ello o lo damos por hecho.

Incluso podríamos decir que es omnipresente, pero poca gente –o pocas veces– es la que realmente lo considera al momento de decidir lo que quiere tener en su hogar. Lo que quieres usar –artefactos y objetos que quizás te acompañen por largo tiempo o por breves períodos de tu vida– estará contigo y te será útil (idealmente).

Con estas reflexiones en mente nos encontramos con Dieter Rams, el influyente diseñador alemán que llegó a dirigir el departamento de diseño de la empresa Braun, revolucionando toda la industria de manera discreta, tal como el diseño que propone.

"¿Qué es un buen diseño? El diseño de producto es la configuración total de un producto: su forma, color, material y construcción. Un buen diseño no se puede entender si no se entiende a la gente. Para que todos entiendan el diseño, debería ser lo más simple posible". Con estas palabras del protagonista comienza el documental Rams, un trabajo audiovisual del director Gary Hustwit, quien se da la tarea de retratar de manera íntima y fiel al autor de una de las más grandes filosofías de diseño y uno de los diseñadores vivos más influyentes de nuestra era.

Cortesía

El documental llega a México gracias a 23 design, un estudio de diseño estratégico con base en la Ciudad de México, quienes ofrecieron una función en el Lunario del Auditorio Nacional a comienzos de año, en la que contaron con la presencia del director Gary Hustwit, quien tomó parte de una sesión de preguntas y respuestas con la audiencia.

Visionario del diseño

Quizás alguna vez hayas escuchado expresiones como "less but better" o "good design is as little design as possible", conceptos acuñados por el mismo Dieter Rams durante su gran trayectoria.

Rams, quien trabajó en la empresa alemana Braun y llegó a ser parte de algunos de los diseños más aclamados entre 1955 y 1995, como el sistema de sonido para el hogar SK61, la calculadora ET66 y otra buena cantidad de productos, también se dedicó posteriormente, y hasta la fecha, a los muebles para el hogar en conjunto con la empresa Vitsoe.

"El tiempo de diseño irreflexivo para el consumo irreflexivo se ha terminado. Debemos tomarlo en cuenta con el aumento de la sobriedad y, ojalá, con un creciente estado de alerta y de racionalismo", es otro de los postulados de Rams, cuyos diseños dejaron huella en productos como la mayoría de la línea de Apple.

Al fin, el documental, además de mostrar su trabajo y su vida, es también una reflexión sobre el consumo, la sustentabilidad y el futuro de la disciplina.