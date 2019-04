Quintana Roo, un estado sólido y experimentado en materia turística

¿Qué es lo que está ofreciendo el estado en este Tianguis?

—Llegamos sólidos y unidos, el sector ya es muy experimentado. Lo que traemos al Tianguis son 103 mil cuartos de hotel con una ocupación muy alta porque atendemos diferentes segmentos y públicos. Turismo internacional, deportivo y de segmentos, como el de bodas, que tan sólo en ese rubro se realizan entre 28 y 30 mil anualmente. Traemos a los once directores turísticos de los municipios y con productos renovados que estamos lanzando y no necesariamente en los destinos más conocidos; el sur está representado completamente por Bacalar, Mahahual, Chetumal, Islas Mujeres, Holbox y un nuevo destino que estamos estrenando que se llama Mayakan, que está en la zona maya y cuenta con una buena estructura y es cien por ciento comunitaria, un nuevo modelo de turismo que genera beneficios para la gente local. A final de cuentas yo me encargo del ordenamiento, crecimiento e inversiones, diversificación y capacitación de cultura turística, es decir, todo lo que le da solidez al producto. Tenemos resultados bastante visibles, cerramos con 20.5 millones de llegadas el año pasado. Estamos creciendo entre 4 y 5% anualmente, con una tasa de inversiones impresionante, colocando entre 6 y 7 mil nuevos cuartos hoteleros por año y esto significa que hay confianza y certeza por parte de los inversionistas.

El estado recibió 4 millones de turistas norteamericanos en 2018. / Dreamstime

¿En todo este trabajo tienen previsto nuevos vuelos, rutas o destinos?

—Anunciamos semanalmente nuevos vuelos, hace menos de un mes dimos a conocer vuelos con Rusia, Asia, Turquía, las diferentes ferias a las que asistimos nos permiten que se dé esto. Apena ayer Vivaaerobus anunció nuevos vuelos directos desde Hermosillo y Tijuana, donde nunca había habido estos. El aeropuerto de Cancún está cada vez más conectado con otros destinos diferentes a la Ciudad de México. El mercado mexicano crece para nosotros a doble dígito anualmente y esto nos permite un crecimiento más sólido. El mercado sudamericano también ha crecido y todo esto nos ayuda a compensar la falta de crecimiento en el mercado norteamericano, ya salimos de los números negativos del año pasado, que fue difícil. También hay que considerar que las condiciones de la economía y las relaciones con Estados Unidos provocan que el mercado se contraiga. Aún así, siguen siendo más de 4 millones de turistas norteamericanos, un número importante, pero nuestra expectativa es que los mercados crezcan por arriba del 5%, ese es el número que se necesita para la velocidad de crecimiento que está teniendo el destino. Nos viene muy bien reforzar todos los vuelos para incrementar el número de mexicanos; para Semana Santa estamos esperando 1.3 millones de visitantes durante las dos semanas.

El tema de la tecnología también es un reto muy fuerte, ustedes el año pasado presentaron una herramienta para los turistas ¿Cómo ha funcionado?

—La herramienta ya está disponible en Google Play y App Store, aunque fue lento y difícil haber logrado su entrada, pero esto nos permitió entrar con todos los mayoristas y ya es una herramienta directa para la venta, que permite descargar información útil sobre el estado, cientos de servicios como atención médica, pérdida de pasaporte, nunca antes había existido esta fortaleza para la atención, que los turistas se sientan seguros y que haya claridad para ellos en todo tipo de trámites e incluso figuras de autoridad, en pocas palabras, mayor certeza de lo que va a ocurrir durante su estancia.El destino es muy seguro, turísticamente hablando. Tenemos un reto sobre información negativa que deliberadamente se publica sobre nuestros destinos, pero con estas herramientas lo subsanamos, que ya está tanto en la Organización Mundial de Turismo en el que apareceremos en una publicación internacional sobre las mejores aplicaciones de innovación tecnológica en el turismo, como registro ante la WTTC para que sea replicada, nosotros compartimos la tecnología que es completamente de la oficina de la secretaría de turismo, tiene un costo muy bajo de implementación y contamos con miles de descargas por personas que son felizmente atendidas, desde Ángeles Verdes hasta todos los consulados, hay un enorme despliegue de información y además ganó el premio mundial de la innovación tecnológica institucional el año pasado. Nos permite ser muy eficientes en la atención al turista, pero además la satisfacción de subirse a este tipo de reconocimientos asociado al turismo, que es muy importante para nosotros.

Bellos atractivos turísticos se pueden encontrar por todo el estado. / Dreamstime

¿Cuál es la invitación para que vayan a todos los destinos que ofrecen?

—Es muy importante que vivan toda la experiencia de Quintana Roo, además de las playas de Cancún, Riviera Maya, deben saber que tenemos tres islas preciosas: Cozumel, Islas Mujeres y Holbox, cada una de ellas con una actitud de marca diferente. Un nuevo destino que se llama Mayakan. Los destinos del sur como Bacalar. Tenemos absolutamente todo, cultura, arqueología, gastronomía, festividades, en resumen, Quintana Roo es un gran destino. Nos hemos concentrado en los destinos de sol y playa, pero tenemos once zonas arqueológicas a disposición. Hemos implementado nodos de Wi Fi en todos los destinos turísticos para que la gente conozca y comparta su experiencia. Les invito a la zona maya, la nueva ruta de la guerra de castas y la ruta arqueológica del sur. Este año se abre la ruta de Río Hondo. La experiencia de estar en la frontera con Belice en los destinos de cenotes es espectacular. Para los que ya conocen la zona norte, Cancún y la Riviera Maya, deben darse tiempo para conocer todas estas novedades que les acabo de platicar.

¿Cuál es el compromiso que tienen con la conservación ecológica y cuidado de los ecosistemas?

—Es el único estado del país que cuenta con un plan maestro de turismo sustentable al 2030, lo que significa que nuestro compromiso de política pública está basada en la sustentabilidad y no solamente en lo que corresponde a nuestra administración, sino que está establecido en el largo plazo y alineado a los retos del milenio. Todo nuestro actuar está basado en los temas ambientales. En Quintana Roo se hizo un gabinete turístico que incluye agua, desarrollo urbano, medio ambiente, turismo, promoción, drenaje, alcantarillado, electrificación. El 87% del PIB en nuestro estado es turístico y el territorio tiene una gran vocación por esta actividad, pero el ordenamiento del territorio es nuestra principal prioridad, para garantizar que tengamos destino de largo plazo y para que la gente que trabaja en ellos cada vez se beneficie más de esta actividad.