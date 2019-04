Esta es otra forma de conocer Madrid y convivir con su gente

Madrid en México se piensa mucho en ti, esta frase de una de las canciones más famosas de Agustín Lara y que se ha convertido en una de las más icónicas dedicadas a esta ciudad española, queda a la perfección si hablamos del sueño que tienen muchos mexicanos de conocer Madrid o simplemente volver a recorrer sus calles. Y es que tanto es su encanto que muchos no dudan en incluirla en su agenda de viaje. Por ello, los representantes de la Alcaldía de Madrid, Luis Cueto Álvarez de Sotomayor (LC) y Miguel Sanz (MS) nos platican de la gran oferta turística que ofrece dicha metropoli a todos sus visitantes e invitan a conocerla un poco más a través de sus barrios, ciudades cercanas y eventos que la han convertido en uno de los sitios preferidos de miles de viajeros.

¿Qué tan importante es el mercado mexicano para Madrid?

— MS: Es uno de los grandes mercados turísticos, más de 200 mil mexicanos visitaron la ciudad en 2018. Este año, las aerolíneas han aumentando las frecuencias a más de 30 a la semana, esto quiere decir que el mercado mexicano está creciendo rápidamente y Madrid necesita contarle a México las novedades que tiene.

¿Por qué cree que a nuestros compatriotas les seduce tanto este destino?

— LC: Porque se sienten cómodos, como en casa. Supongo que deben de notar esa simpatía natural que tienen los madrileños por los mexicanos y que no lo tienen con cualquier otro latinoamaericano. Hay una especial complicidad y una gratitud que todavía está en el subconsciente, la protección que dio en tiempos del exilio español, México fue un lugar de acogida para muchos españoles, así que tenemos una deuda enorme de simpatía y eso está ahí a flor de piel. Los mexicanos se sientan honrados y a gusto cuando van a Madrid.

¿Cómo lograron convertirse en uno de los sitios más visitados del mundo?

— MS: Madrid es el tercer destino del mundo favorito para los mexicanos y el primer destino europeo. Es la puerta de entrada a Europa, tiene más vuelos con México que ninguna otra ciudad europea, de hecho el 25% de los vuelos entre Europa y Latinoamérica tienen punto de conexión con Madrid y eso hace que además del idioma y la gastronomía, Madrid sea cercano. También seduce el estilo de vida que es muy sociable y la seguridad, es la segunda ciudad más segura de Europa donde puedes andar en cualquier lado sin que pase nada, lo que es una garantía de que tu visita no será una preocupación.

— LC: La calidad-precio es otro factor, somos un destino muy competitivo tanto en alojamiento como en servicios de ocio y gastronomía. El visitante mexicano aprecia el vino y los productos como el jamón y el queso español, lo que la convierte en una parada obligada cuando viaja a Europa.

¿Cuánto días recomendarían para visitar Madrid?

— MS: Mínimo una semana porque ya no se trata de hacer el turismo que se hacía antiguamente que era visitar El Prado, el Palacio Real o La Puerta del Sol porque se deja muchísimas cosas por descubrir, lo que intentamos es hacer ver que Madrid no son sólo los tres sitios que vienen en la guía rápida, sino que tiene barrios con distintos atractivos.

— LC: Aparte, Madrid está en el centro de España y eso lo hace el lugar perfecto para descubrir otros sitios cercanos utilizando el tren de alta velocidad y visitar Toledo, Segovia o Córdoba en un mismo día. Los mexicanos tienen otra ventaja porque pueden utilizar el Spain rail pass para comprar sus boletos de trenes a un precio muy reducido. De esta forma, pueden ir de Madrid a Sevilla en dos horas o de Madrid a Barcelona en dos horas y media.

¿Hay Madrid para todos los precios?

— LC: Hay una oferta enorme de tours y todo tipo de colectivos.

— MS: Antes muchas ciudades creaban rutas turísticas, pero nunca se mezclaban con la ciudad, en Madrid hemos intentado hacer otro modelo de turismo, queremos que la gente que nos visite participe de la ciudad, de ahí que promocionemos también Los Veranos de la Villa y las fiestas patronales como la de San Isidro para que los turistas disfruten Madrid junto a los madrileños, por ello proponemos actividades para que la disfrute todo el mundo.

LO QUE NO TE PUEDES PERDER EN MADRID ESTE 2019

Madrid, uno de los destinos preferidos del colectivo LGBTI. / Dreamstime

MADO 19, MADRID ORGULLO. Es la gran fiesta de la ciudad y el evento LGBTI más multitudinario de Europa que reúne a más de un millón de personas y proyecta a Madrid como una ciudad diversa y tolerante que une en un mismo punto a personas de 110 países.

• Cuándo: del 28 junio al 7 de julio www.madridorgullo.com

MUTUA MADRID OPEN. El mejor tenis del mundo se jugará en esta ciudad y será el anfitrión de los mejores tenistas internacionales.

• Cuándo: del 3 al 12 de mayo

Los fanáticos del futbol no pueden perderse estos días de fiesta. / Getty Images

FESTIVAL UEFA CHAMPIONS LEAGUE. Los amantes del futbol no se pueden perder estos días de fiesta donde habrá conciertos, firmas de autógrafos con grandes estrellas y la celebración del Torneo Ultimate Champions, con la participación de leyendas del futbol en un campo instalado en el centro de Madrid.Además, podrás tomarte la foto con La Copa, conocida cariñosamente como La Orejona.

• Cuándo: mayo-junio

MADCOOL. El mejor festival de música de Europa que congrega a extraordinarias bandas y cantantes. Este año, figuras como Bon Iver, The National, The Smashing Pumpkins, The Cure y Prophets of Rage serán las estrellas en los diversos escenarios de este emblemático encuentro musical.

• Cuándo: 11,12 y 13 de julio

Disfruta de la rica gastronomía española. / Dreamstime

ARTE Y CULTURA. Y no te pierdas de Madrid, esa “ciudad sin prejuicios, que nunca duerme, abierta, libre, auténtica e incombustible” en la que puedes disfrutar de sus noches de teatro, bares y restaurantes.