¿Qué necesitas para realizar un buen proyecto de interiorismo?

Un proyecto de interiorismo debe buscar satisfacer las necesidades de espacio acordes a un ambiente que te haga sentir cómodo y a gusto, pero algunas veces, aunque tengas varias ideas bullendo en tu cabeza no sabes cómo concretarlas y es ahí donde debes tomar la decisión de asesorarte con un experto que te ayude a materializar ese entorno que siempre has deseado.

Nicole Mettey, directora de Alameda Estudio, platica con Interiorismo sobre los aspectos que debes tener en cuenta si estás planeando decorar tu casa o lugar de trabajo por primera vez, o bien, quieres cambiarle el look.

Nicole Mettey, directora de Alameda Estudio. / Cortesía Alameda Estudio

¿Qué es lo que se debe tomar en cuenta cuando se solicita un proyecto de interiorismo?

-La gente tiene mucho miedo a un cambio, por la parte económica, pero deben saber que el buen gusto y el diseño no están peleados con el dinero y Alameda es un gran ejemplo de cómo se pueden resolver las cosas con el presupuesto con el que se cuenta y de hecho ese siempre ha sido un reto para nosotros. Los clientes llegan con un presupuesto y buscamos la manera de solucionarle el proyecto. Primero que nada es quitarse ese tabú del dinero y pensar que se tiene un presupuesto y con eso ver qué es lo que se puede hacer. Por otro lado, también se requiere que estén abiertos a las propuestas y las ideas, que sepan que están contratando a un profesional porque luego hay clientes que se cierran a sus ideas y no se dejan asesorar.

¿Cómo nace Alameda Estudio?

-Somos una unidad de negocio de muebles Alameda, la cual nace para resolverle el problema a los clientes de encontrar todo lo que necesitan en un sólo lugar y a su vez Alameda Estudio intenta resolver el mismo problema al ser un despacho que cuenta con su propio mobiliario e integrarlo para resolver las necesidades a ese cliente.

La idea de Alameda empezó por la necesidad de la gente, le gustaba mucho el mobiliario, pero no sabía por dónde empezar y la verdad, no se requiere más que tener las ganas de decorar un espacio. Nosotros hacemos proyectos desde una recámara hasta un hotel, algún centro comercial. No nos enfocamos únicamente a un nicho de mercado, sino que es bastante amplio.

Intentamos que cada proyecto sea distinto, porque tiene la esencia del cliente, tiene su estilo. Tenemos más de 25 mil productos y siempre intentamos ocuparlos, pero respetando su personalidad.

Busca satisfacer las necesidades de espacio acordes a un ambiente que te haga sentir cómodo y a gusto. / Publimetro/Axel Amezquita

¿Qué tipo de experiencia tienen en el desarrollo de este tipo de proyectos?

-Trabajamos con despachos de arquitectura donde colaboramos con proyectos bastante grandes o las mismas desarrolladoras nos buscan para colaborar con ellos.

No sólo amueblamos los espacios con el catálogo de Alameda, sino que vamos más allá haciendo propuestas integrales en proyectos de interiorismo. Si el cliente lo necesita nos involucramos en temas de acabados o de obra hasta cierto punto. Podemos hacer mobiliario a medida únicamente a través de Alameda Estudio. Podemos modificar medidas, acabados, materiales de los productos del catálogo, siempre y cuando estos sean de fabricación.

¿Con los proyectos de interiorismo siguen la misma filosofía de muebles de calidad a precios justos?

-Nosotros no cambiamos nada, en los precios de Alameda Estudio se mantiene el catálogo como está. Para el mobiliario que fabricamos y diseñamos intentamos que los costos estén en promedio del mercado, según su tipo hay ocasiones que cambia por las necesidades especiales de algunos clientes o algunas veces son proyectos que requieren muebles en madera sólida, entonces siempre con el mobiliario hay variables, pero la calidad nunca se pierde y siempre respetamos el presupuesto que tiene el solicitante para solucionar su proyecto.

Te ayudarán a crear el estilo que quieres transmitir a tu hogar u oficina. / Publimetro/Axel Amezquita

¿Cuáles son las ventajas de desarrollar un proyecto de interiorismo con Alameda Estudio versus la competencia?

-Somos un despecho que cuenta con su propio mobiliario, no es una servicio, sino un despacho como tal de interiorismo en el que el proyecto se va a solucionar con una sola persona, quien se encarga de la obra, cómo va a ser la distribución, los acabados que se utilizarán hasta llegar al punto final que es el mobiliario. La gran mayoría de los arquitectos o despachos hacen el proyecto integral pero finalmente este mueble o aquel lo van solucionando con diferentes proveedores y no pasa eso con nosotros porque somos el único proveedor para el cliente desde el inicio de la obra hasta el último detalle por decirlo de “llave en mano” que significa que podemos entregarle hasta con el sartén o el servilletero puestos, para que así solucione su proyecto en un sólo lugar y deje de batallar con el carpintero, con el herrero y que eso nos lo deje a nosotros.