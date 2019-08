Lo que debes saber de un broker inmobiliario antes de invertir

¿Cuentas con un capital al que te gustaría sacar provecho? Considera seriamente en invertir en alguna propiedad premium y si eres lo suficientemente dedicado, podrías convertirte en un broker inmobiliario.

Estos son personas o entidades que sirven como intermediario y brújula que indican a los inversionistas en qué desarrollos inmobiliarios poner su dinero, para que estos recuperen su capital y obtengan las mayores ganancias posibles. Gestionan todo el proceso de transacción entre el vendedor y el comprador.

Tienen el know how de la industria: conocen a las personas adecuadas, los costos de la cadena de valor y tienen tiempo para hallar las propiedades y proyectos inmobiliarios más convenientes, por lo que contar con dinero para invertir en bienes raíces, no es suficiente.

La comercializadora de espacios de lujo, Agatha Premium Living, te comparte los básicos que estas figuras deben cubrir, ya sea para que te transformes en uno de ellos, o bien, te apoyes de uno altamente calificado, para que no arriesgues tu inversión inicial:

1- Debe contar con certificaciones. Muestra de su conocimiento y experiencia en el sector financiero (como uno de Analista Financiero Autenticado, conocido como CFA por sus siglas en inglés), inmobiliario (como la PIC o integral de calidad, así como de corredor y administrador inmobiliario) y en ventas.

2-Debe tener dominio de la legislación. Específicamente, de la relativa a la industria inmobiliaria, para reconocer las implicaciones fiscales de cada producto de inversión.

3- Debe contar con referencias dentro del sector. Al igual que cuando contratas a alguien para formar parte de tu equipo laboral, su reputación debe ser reconocida entre las figuras de la industria, para saber si el broker se caracteriza por cumplir los objetivos.

4- Cuenta con contactos de calidad y buena reputación. Conoce a los agentes inmobiliarios calificados adecuados y cuida que estos también estén certificados.

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), asegura que las ventas en los segmentos de Vivienda Residencial y Residencial Plus tuvieron aumentos de 6.37% y 19.4%, para enero de 2019, siendo la Ciudad de México la que lideró en ese tipo de ventas, por lo que, para que tu inversión resulte altamente redituable y exitosa, comienza informándote de la oferta premium.

¿Qué hace un broker inmobiliario?

• Revisa documentos. Con esto se da cuenta si el inmueble está en regla en términos legales y de escrituración.

• Determina el valor. Dada su experiencia puede ayudar a determinar el valor comercial de una propiedad habitacional o comercial.

• Promueve la propiedad. Invierte en publicidad web y medios especializados para que la venta del inmueble se dé más rápidamente.

• Proporciona seguridad. Los fraudes se minimizan porque asesora en todo el proceso de venta y da seguridad tanto al comprador, como al vendedor.

• Apoya en la transacción. Con su experiencia asesora para obtener las mejores condiciones en el precio de venta y en las condiciones de pago.