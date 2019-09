¿Cuál es el mejor crédito hipotecario?

Adquirir un crédito hipotecario es una de las alternativas más comunes para comprar una vivienda, sin embargo, a la hora de ver las diferentes opciones que hay en el mercado puede ser confuso, ya que, cada una de ellas cuentan con diversos beneficios y requisitos. De acuerdo con Qaya, comercializadora inmobiliaria, existen tres modalidades de créditos que permiten a las personas adquirir una vivienda más rápido:

El más recurrido

Usualmente por las facilidades que representa, el Infonavit es una de las opciones más utilizadas por aquellos que quieren tener una vivienda propia. Los beneficios que brinda son:

● Tasa de interés fija, actualmente es del 12%.

● No importa si el salario recibido no es muy alto, éste no es un requisito indispensable para la aprobación.

● El pago mensual, es proporcional al salario percibido.

● Puede ser un crédito individual o en pareja.

● El préstamo podrá ser hasta de un millón 795 mil 378 pesos con 70 centavos

● En algunos casos se podría ser candidato al subsidio Federal, CONAVI.

Hay que fijarse en la tasa de interés y las diversas condiciones que ofrece el crédito hipotecario. / Dreamstime

Mayor oferta

Actualmente la gran mayoría de instituciones bancarias brindan diversas opciones de créditos para la compra de una vivienda. Con ello, se abre la posibilidad de acelerar el proceso de adquisición. Algunas de las ventajas son:

● Obtener un monto superior al del Infonavit.

● Tasas variables entre el 9% y 13%.

● Mayores planes de financiamiento.

● Abren la posibilidad de adquirir otros servicios bancarios.

Las alternativas

A partir del 2006, comenzaron a aparecer empresas no bancarias que brindan diversos tipos de créditos, entre ellos, hipotecarios. Este tipo de instituciones pertenecen a Sociedades Financieras de Objetivo Múltiple (Sofomes). Algunos de los beneficios son:

● Opción para aquellos que no pueden ser atendidos por las entidades antes mencionadas.

● Requisitos variables entre empresas de este tipo.

● Muchas de ellas inician contacto digitalmente, para agilizar el proceso.

Lo ideal

Sin importar qué tipo de plan se acomode a las necesidades personales, Qaya, recomienda tomar en cuenta un factor fundamental: que el pago o pagos que mes con mes se realicen, no superen el 20% del sueldo neto recibido, con el fin de tener gastos regulados.