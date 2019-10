A los vinos mexicanos hay que darles la oportunidad de conocerlos

Arturo ¿Cómo haces para mantener la objetividad con esta guía que año con año realizas?

—Muy buena pregunta, creo que la mantengo porque no tengo ningún compromiso o predilección por alguna bodega en particular. Tengo la absoluta convicción de escribir esta guía para los consumidores, no para agradar a las bodegas y eso me da la gran ventaja de siempre defender los intereses de nosotros los consumidores.

Disculpa que insista ¿Cómo haces para que no interfiera la amistad o posibles relaciones comerciales en la elaboración de esta guía?

—Porque confío plenamente en mi gusto, en mis predilecciones y en escuchar las opiniones de los demás miembros del panel de catadores. Se trata de un consenso, es la opinión de mucha gente combinada con la mía.

¿Para quién está dirigida la Guía del Vino Mexicano 2019?

—Es para los consumidores, para que la gente sepa qué vino comprar, regalar o para tomarla solo o con amigos

Desde el trabajo que tú realizas, cómo dirías que influyes para incentivar el consumo del vino mexicano que tanta falta hace en nuestro país.

—Ese es todo mi propósito. El propósito de la guía es darle información a los consumidores para que escojan un vino mexicano antes que un vino de procedencia extranjera.

¿Por qué tenemos que seleccionar un vino mexicano antes que un extranjero?

—Hay muchas razones, al primera, porque es vino mexicano; la segunda, porque es trabajo para los agricultores, los campesinos, las vinícolas, las bodegas, enólogos, productores, empresarios y, por último, si no fuera bueno el vino mexicano, no lo defendería, pero dado que tiene mucha calidad y puede competir perfectamente bien con los vinos importados, por lo que sugiero que a través de la Guía de Vinos Mexicanos la gente le dé una oportunidad a los vinos mexicanos. No digo que no consuman otros, nada más que le den una oportunidad. Este libro es justamente eso, dotar de información para saber qué vino escoger.