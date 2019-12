XUEÑOS, la historia detrás de Xcaret y su creador

“Mi consejo es: ¡sueña y hazlo realidad! La más larga caminata comienza con un solo paso; de nada te sirve toda tu sabiduría si no la pones en práctica. Nuestro éxito ha sido visualizar nuestras ideas en acción, evaluar el riesgo, tomar la decisión y ¡manos a la obra!”. Así describe Miguel Quintana Pali la manera de alcanzar los sueños a través del trabajo, la disciplina y de atreverse a implementar las ideas. El creador y CEO de Xcaret nos platica de su nuevo libro, Xueños, donde relata su experiencia y da consejos a todos los que deseen emprender.

¿Este libro es otro de sus sueños cumplidos?

— Es un nuevo sueño, porque no estaba entre mis planes. Es una breve biografía de mi vida; pensaba que los libros eran un tributo póstumo, cuando acaba la vida productiva de alguien, pero la editorial me dio otra visión. Al principio me negué, pero viajaron a verme a Xcaret y me convencieron.

¿Qué encontrarán los lectores?

— En este libro quiero transmitir mis conocimientos. Xcaret es sólo uno de los temas. El libro se divide en mis primeros años como emprendedor, con el inicio de las tiendas Pali que tenía en la Ciudad de México, y la segunda parte habla de los parques que hemos hecho. El libro tiene muchas facetas, estimula a los emprendedores, orienta a la gente joven que empieza su carrera, los ayuda a tomar decisiones y a no estancarse. Cuenta con ejemplos empresariales, de mercadotecnia y de turismo. Se ha convertido en un arma muy importante en mi empresa porque ha servido de capacitación: trae toda la filosofía de la compañía; compré una dotación suficiente para repartir a todos mi colaboradores para que sirviera como una especie de inducción.

¿Cómo convirtieron Xcaret en uno de los mejores parques del mundo?

— Somos dueños de siete parques (Xcaret, Xel-há, Xplor, Xplor Fuego, Xavage, Xoximilco y Xenses) y ninguno compite con el otro, además la mayoría son naturales. Por otra parte, somos ejemplo de sustentabilidad en nuestro país y en el mundo. Armamos un buen engranaje, comenzamos con un parque muy sencillo con 50 colaboradores y conforme crecimos, hemos formado un pequeño corporativo. Lo que nos hace muy eficientes es tener excelentes equipos de gente enamorada de lo que hace. Es algo que promuevo, que las personas hagan lo que más le guste.

¿Cuál es su mayor orgullo?

— Xcaret se hizo en un terreno rocoso, pero le dimos vocación turística. Era un asentamiento maya con cosas que nadie veía. Todo este trabajo es mi orgullo principal, lo estoy haciendo por nuestro país y para los mexicanos. Traer gente para que lo conozcan y que se den cuenta de que vivimos en un paraíso. Como todos los países, tenemos nuestros problemas y el hecho de viajar bastante me ha permitido darme cuenta de dónde estamos y lo que tenemos, por eso debemos abrir los ojos y estimular a la gente a que viaje y conozca nuestro país, se van a dar cuenta de que necesitamos corregir cosas, pero que estamos bien. México es un país muy bello y debemos hablar de él y creer en él.

Ha sido considerado pionero del turismo sostenible…

— En nuestro país fuimos pioneros de cómo se podrían hacer las cosas de una forma sostenible y dimos ejemplos muy elementales. El primero de ellos fue que tuvimos en la zona los primeros baños limpios; una acción tan sencilla en la que fuimos copiados. En muchos aspectos hemos enseñado cosas y nosotros estamos muy orgullosos de que nos copien.

¿Cómo han logrado mantenerse en el gusto de los turistas?

— Primero a través de la mercadotecnia, pero por otro lado siempre buscamos renovarnos, quitamos algunos atractivos que están muy vistos y metemos otros, por eso buscan nuestros productos. Tenemos 25% de repetidores, es decir, gente que ya nos visitó y que nos vuelve a visitar y eso es señal de que estamos haciendo bien la tarea.

¿Cómo vislumbra el futuro del turismo?

— Cada vez es más fácil viajar, la gente tiene más tiempo, más recursos, entonces el turismo está creciendo en todo el mundo y México no se ha quedado atrás, somos un país muy interesante, rico en recursos naturales y cultura, tenemos mucho que enseñar al mundo. Desde hace mucho tiempo han volteado a vernos y cada día más. Se está invirtiendo en más infraestructura para que visiten nuestro país, así que espero que México pronto esté entre los primeros cinco lugares turísticos del mundo.

Miguel Quintana Pali (1945) nació en Boston, Massachusetts, pasó su infancia en Santiago de Chile y su adolescencia en la Ciudad de México y Monterrey. Arquitecto "descalzo" y gran emprendedor, en 1972 inició la cadena de boutiques de muebles y decoración Pali, que llegó a tener sucursales en Satélite, Perisur, Insurgentes Sur y Periférico, en Lomas de Chapultepec. En 1985 quemó sus naves en la Ciudad de México para iniciar una carrera de parquero en Xcaret, parque que se inauguró cinco años después.

Su libro Xueños

Xueños es un recorrido por la vida del arquitecto Miguel Quintana Pali, quien a través de la historia del Grupo Xcaret descubre cómo fueron surgiendo las ideas para los parques y el proceso de creación de algunas de las atracciones más emblemáticas, los retos para presupuestar una forma de arquitectura que respeta la naturaleza, las diferencias entre socios, la sostenibilidad 360º, las estrategias de operación y marketing, la innovación tecnológica inhouse, las distintas acciones sociales que se han vuelto parte del ADN del grupo y de su gente, la filosofía basada en la felicidad hacia dentro y fuera de la organización.