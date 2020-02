ASE multa a la BUAP con 8 mil pesos e inicia nuevo procedimiento de revisión

Una multa de ocho mil 688 pesos se hizo acreedora la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) por negarse a la revisión preventiva de la Auditoría Superior del Estado (ASE), reveló su titular, Francisco José Romero Serrano.

El auditor precisó que a pesar de haberse negado a entregar la documentación, ya notificaron a la máxima casa de estudios sobre el procedimiento ordinario para la fiscalización de los recursos ejercidos durante 2019.

Romero Serrano, indicó cuentan con 40 días para entregar los datos necesarios para iniciar con la auditoría ordinaria y conocer el destino del presupuesto asignado de enero a diciembre de 2019.

El responsable de la fiscalización de los recursos en todos los sujetos obligados, sentenció que el rector Alfonso Esparza Ortiz no podrá incumplir con el nuevo requerimiento, de lo contrario la sanción sería mucho mayor.

Precisó que al igual que la BUAP, otros 174 sujetos obligados fueron multados con una cantidad similar por no entregar completa la documentación.

Además, descartó que la cuenta pública del ayuntamiento de Puebla este aprobada como aseguró el nuevo contralor, ya que aún falta la fiscalización de la cuenta para determinar si se aprueba o no.