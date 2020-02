¿Cuáles son los colores que marcan tendencia en este año?

Seguimos en el inicio de un nuevo año y con él la oportunidad de renovar nuestro hogar. Cuando pensamos en renovación creemos que puede ser un proceso largo y costoso, pero no tiene por qué serlo. Cambiar el color de las paredes es una de las formas más sencillas, económicas y vistosas de hacer una renovación en casa.

Como ya es sabido, los colores despiertan sensaciones y emociones, es por ello por lo que muchos utilizan la psicología del color al momento de decorar los espacios. Así que, para obtener el resultado deseado en casa, es importante definir qué buscamos que transmitan cada uno de nuestros espacios.

Relájate con Canvas

Aunque los colores neutros llevan algún tiempo siendo los favoritos por su versatilidad, este año regresan con más fuerza para seguir creando ambientes que generen tranquilidad y descanso. En la paleta Canvas encontramos tonalidades tenues en lila, azul celeste, beige y gris, que se caracterizan por transmitir calidez, espiritualidad y equilibrio.

Esta tendencia queda bien en salas y dormitorios, al ser habitaciones donde se busca la relajación y la armonía. Además, son colores que permiten tener ambientes con diversas texturas, haciendo uso de materiales como la madera, la piedra, o a través de artículos decorativos con acabado metálico.

Para regresar a la tranquilidad. / Cortesía

El Oasis en tu hogar

Si quieres tener el océano y su vegetación en casa, entonces Oasis es la paleta para ti. Se conforma por varias tonalidades de azul y verde que nos trasladan a los colores de los árboles, el agua y el cielo. El azul transmite pureza y calma, mientras que el verde refleja esperanza, renovación y confianza. En combinación ofrecen espacios llenos de vitalidad y frescura.

Una alternativa al momento de decorar es pintar una de las paredes del recibidor en color verde y combinarlo con un sillón naranja, marrón, dorado o blanco. Otra es pintar toda la habitación de azul y agregar algunas plantas y muebles de madera para dar mayor sensación de calidez, comodidad y serenidad. Te recomendamos que los tonos no sean tan intensos especialmente en espacios pequeños para no restar luminosidad y sensación de amplitud.

El azul no se puede quedar. / Cortesía

Ambiente Retro

Esta paleta es esencial dentro del estilo vintage. La componen el color menta, el verde olivo, el amarillo, el morado y el salmón, en tonos alegres y divertidos que dan apertura para la creatividad y nos devuelven a las décadas pasadas.

Además de remontarnos a los estampados y las formas geométricas, los colores de la paleta Retro también permiten obtener un ambiente veraniego, por lo que no hay que dudar en combinarlos con mobiliarios de madera o de fibras naturales. Ahora, que, si quieres mantener el estilo retro, tal como su nombre lo indica, la alternativa es complementar con candelabros, sillones tipo chaise longue y antigüedades que tengas guardadas.

Aquí una idea que podrías implementar. / Cortesía

Tendencia Terrosa

Si prefieres los espacios áridos, los colores que ofrece la paleta Terrosa te darán el ambiente perfecto. Incluye varias tonalidades de café y rosa que nos recuerdan a la arena y hacen referencia a materiales como la madera, el cuero, la lana, entre otros.

Los colores tierra también están considerados como neutros, por lo que son perfectos para crear estilos atemporales. Se recomienda utilizarlos en dormitorios, salas o terrazas, añadiendo las tonalidades más claras en las paredes para dar luminosidad y las más fuertes en muebles y objetos decorativos para generar contraste. No olvides integrar sillas, estanterías o mesas hechas con materiales naturales.

Los colores tierra se mantienen. / Cortesía

HAZLO TÚ MISMO

Otra de las ventajas de realizar una remodelación en casa a través del color es que uno mismo puede hacerlo. El primer paso es saber de qué color queremos pintar ese espacio del hogar.

Existen diferentes formas de aplicar las paletas de color en las habitaciones, pero siempre hay que cuidar el no saturar de tonos un mismo espacio si no encontrar una armonía entre ellos. Una manera fácil de saber cómo combinar varios colores en una misma habitación es con la regla 60-30-10. Según la regla debemos escoger un color dominante y usarlo en el 60% del espacio, que puede ser la pared más grande, un color secundario que esté en un 30% del área el cual puede ser en muebles o alguna pared más pequeña y un último color para el 10% restante, el cual puede ser acentuar con accesorios decorativos, cojines y por qué no, un tapete.

Herramientas

Una vez que ya elegiste el color, el siguiente paso será tener todos los materiales necesarios para poder empezar a pintar. Para aplicar la pintura puedes utilizar diferentes herramientas como rodillos en diferentes tamaños y brochas. Un producto muy práctico y que te facilitará la vida es el Smart Roller, ya que, a diferencia de un rodillo convencional, puedes cargar su mango de pintura e irla depositando en la pared conforme la vayas necesitando sin tener que estar regresando a la bandeja de pintura. Para las esquinas, un rodillo de precisión te ayudará a crear líneas perfectas.

Como productos adicionales, te recomendamos plásticos y cinta para cubrir los muebles, apagadores y cenefas y en caso de que lo creas necesario resanador para emparejar las paredes y obtener mejores resultados.