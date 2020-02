La historia del diseño moderno estadounidense en dos mil imágenes

La pasión por crear espacios innovadores, ha sido la inspiración para la icónica marca de diseño, Herman Miller. Para celebrar más de 100 años de historia, Amy Auscherman, directora de Archivo Corporativo fue la encargada de documentar en 10 capítulos y miles de ilustraciones los momentos más significativos en el libro Herman Miller: A way of Living.

Luego de un trabajo de más de cuatro años, Amy Auscherman en colaboración con Sam Grawe y Leon Ransmeier, recopilaron información acerca de las numerosas colecciones que conforman a la marca en lugares como Vitra Design Museum, UCLA Libraries, Eames Office, Museum of Modern Art, entre otras.

Interiorismo tuvo la oportunidad de platicar con Amy acerca del proceso creativo para llevar a cabo esta obra, además de conocer su punto de vista respecto al lugar que guarda Herman Miller en el mundo del interiorismo actual, e incluso su opinión respecto al de México.

¿Cómo ha influido Herman Miller en el diseño de interiores a lo largo de su historia?

— Herman Miller, Inc. fue la primera empresa en fabricar muebles modernos para las masas. Trajo los diseños de Charles y Ray Eames, George Nelson, Isamu Noguchi y Alexander Girard a los hogares de personas de clase media a mediados de siglo. Estos diseñadores también influyeron en la forma en que las personas diseñaron sus hogares. Alexander Girard coleccionó arte popular de todo el mundo, desde México hasta Japón, y exhibió estas piezas en su propia casa, que aparecía con frecuencia en revistas.

¿Cuáles consideras que son los momentos clave en la historia de Herman Miller para posicionarlo en el mundo del diseño?

— El fundador de Herman Miller, Inc., DJ De Pree, fue convencido por Gilbert Rohde de fabricar muebles modernos a principios de la década de 1930. Este fue un gran punto de inflexión en la historia de la empresa. Pasamos de hacer muebles antiguos de reproducción a muebles modernos, una decisión que salvó a la compañía durante la Gran Depresión. Con el tiempo, Herman Miller ha seguido una evolución liderada por diseñadores como George Nelson, Charles y Ray Eames, Robert Propst, Bill Stumpf, Don Chadwick y Studio 7.5.

Los principios de diseño moderno han guiado a la empresa Herman Miller desde la década de 1930. / Cortesía

¿Por qué crees que el libro Herman Miller: A Way of Living es básico para los amantes del diseño?

— Herman Miller: A Way of Living no es sólo una historia de Herman Miller, Inc., sino una historia del diseño moderno estadounidense de mediados de siglo. Las historias se cuentan a través de más de 2 mil imágenes, muchas de ellas publicadas por primera vez, de este modo los lectores van a entender el cómo y por qué el diseño moderno pudo florecer a nivel mundial.

¿Cuál fue el desafío más importante a la hora de compilar este trabajo?

— Descubrimos tanto material excelente durante nuestro proceso de investigación que fue difícil editarlo a lo esencial. Si bien el libro ya tiene 614 páginas, ¡podríamos haberlo hecho diez veces más fácilmente! Afortunadamente, para los lectores, no lo hicimos.

¿Cómo describirías la evolución de los diseños?

— Los principios de diseño moderno han guiado a la empresa desde la década de 1930, y el liderazgo superior siempre ha confiado en los diseñadores como tomadores de decisiones. Esta forma de hacer negocios ha llevado a la presentación de algunos de los diseños de muebles más innovadores de todos los tiempos: Eames Molded Plywood Furniture, la colección 1948 de George Nelson, Action Office 2 y la silla Aeron, entre muchos otros.

¿Cuál fue el proceso de elección de fotografías para el libro?

— Fueron elegidas de colecciones de todo el mundo que exploraron nuestro proceso de investigación que duró cuatro años. Redujimos cientos de miles de imágenes a dos mil, todas las cuales cuentan la historia de Herman Miller a través de diferentes lentes.

¿Qué opinas del diseño de interiores en México?

— Lo que me encanta del diseño de interiores en México es el uso liberal del color brillante, audaz y saturado. Mi color favorito es el azul, y he disfrutado viéndolo en todas partes alrededor de la Ciudad de México. También me encanta la incorporación de la artesanía tradicional mexicana y el arte popular en los interiores modernos. ¡Visité algunos mercados de antigüedades durante mi visita y traje a casa un pequeño árbol de cerámica de la vida para mi propia casa!