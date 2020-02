Tus modelos del amor, un libro para aprender a amar bonito

Todos lo hemos escuchado y nos encanta repetírselo a nuestros amigos hasta el cansancio: “Ámate tu primero, para después aprender a amar a los demás” y desgraciadamente creemos que el amor propio llega nada más por decidirlo, nunca nos detenemos a reflexionar que tenemos mucho que trabajar.

Tus modelos del amor, más allá de ser un libro, es una guía que nos permite comprender qué es el amor propio y por qué es la base para construir relaciones sanas, duraderas y satisfactorias. A través de 320 páginas la autora, Karla Lara, coach en programación neurolingüistica y especialista en desarrollo personal que nos explica paso a paso cómo transitar por el complejo mundo de las relaciones amorosas.

Cortesía: Karla Lara

De una forma muy sutil pasamos de la teoría a la práctica con ejercicios que nos permiten, más que reflexionar, trabajar en lo que sentimos, conocernos mejor y actuar en consecuencia.

Publimetro platicó con la autora del libro, quien nos explica el proceso creativo para llevar a cabo esta obra, nos responde los por qués de muchas de las incógnitas respecto a las relaciones personales, cómo sobrevivir al amor en los tiempos modernos y mucho más.

¿Cómo nace 'Tus modelos del amor'?

-Fueron cinco meses escribiendo y alrededor de cinco años para perfeccionarlo, inicialmente lo lancé como un libro independiente y finalmente la editorial Penguin Random House decidió publicarlo.

En mi experiencia como coach, me he dado cuenta de que no tenemos idea de como amar, las personas que llegan más afectadas a mí, son aquellas que sufren por cuestiones amorosas, así que decidí retomar todos esos casos reales, revisar los patrones más comunes y luego exponerlos para darles una solución a través de una guía que yo misma diseñé para realizar ejercicios y trabajar en nosotros mismos, para posteriormente trabajar en la relación de pareja.

“El libro es para personas solteras, casadas, divorciadas, engañadas, para todo el mundo, no importando su identidad sexual. Todos debemos aprender que el amor puede ser bonito.”

Cortesía: Karla Lara

¿A quiénes va dirigido este libro?

-A todo el mundo, porque, tenemos capítulos clave como “Mujer Alfa” y “Hombre Moderno”, donde ambos podrás comprender la manera en la que cada uno piensa, que son dos complejidades distintas y que merece la pena trabajar a la hora de tener una relación. El amor en pareja es trabajo personal diario, donde primero debemos chequearnos a nosotros mismos y trabajar en conjunto con la pareja, todo esto a través de cuestionarios, diarios y ejercicios que nos ayudarán a autoconocernos y a evaluar nuestras relaciones.

¿Cómo puede sobrevivir al amor en los tiempos de las redes sociales?

-Es un capítulo importante que decidimos incluir como 'Bonus' en esta segunda edición, se llama “El amor en los tiempos modernos”, donde el lector puede aprender a definir su relación en el mundo virtual; se trata de aprender a convivir con toda esta parte de la tecnología y usarla a su favor.

“Necesitamos tener higiene en nuestras redes para cuidar nuestra relación de pareja”

También toco el tema de las apps de citas, donde por supuesto es muy divertido entrar para conocer personas, sin embargo, aquellos que solo entran con la desesperación de encontrar pareja y no han sanado sus propias heridas, podrían hallar experiencias poco gratas. Yo recomiendo primero trabajar en uno mismo para evitar obtener como resultado una relación tóxica y codependiente.

¿Cómo lograr el amor propio en 4 sencillos pasos?

Karla Lara explica que el truco está en dejar de esperar que llegue la persona correcta y convertirnos nosotros mismos en la persona que queremos en nuestra vida.