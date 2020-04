¿Incremento en la tarifa eléctrica? Checa estos consejos para ahorrar energía

¡Apaga las luces!

Esto puede parecer obvio, pero apagar las luces en su hogar cuando no lo necesita puede reducir en gran medida el consumo de electricidad. Intente usar luz natural durante el día. También puede aprovechar al máximo la luz natural utilizando espejos colocados estratégicamente y colocando su área de trabajo cerca de una ventana. Asegúrese de que todas las luces estén apagadas cuando duerma por la noche. Tal vez pueda tener una cena romántica a la luz de las velas una noche para ahorrar energía o juegos de mesa con los niños.

Si requiere salir a comprar víveres, vea si también puede obtener bombillas LED. Reemplazar las bombillas viejas por otras nuevas podría ser la forma más fácil de reducir el consumo de energía de su hogar. Según la misma CFE, las bombillas LED de calidad usan un 75 por ciento menos de energía que las bombillas incandescentes tradicionales y duran 25 veces más.

Ahora más que nunca hay que ahorrar. / Dreamstime

Reorganice su decoración estratégicamente

Asegúrese de decorar de una manera que sea energéticamente eficiente. Si su ventilación está bloqueada por cortinas y muebles, eso puede aumentar los costos por utilizar ventiladores, sobre todo ahora en tiempos de calor. Tener pisos con alfombras también puede ayudar calentar indebidamente su hogar. Colgar cortinas más ligeras en noches cálidas reducirá la cantidad de calor almacenado dentro de los dormitorios, evitando el uso de aires acondicionados o ventiladores.

Además, sea estratégico con sus ventanas y persianas. Cierre las cortinas y persianas por el día para protegerse de sol. Ábralos durante la noche para dejar entrar el viento nocturno y salga el calor almacenado por el día. También puede evitar que el aire frío se escape en las casas con climatización manteniéndolas puertas cerradas.

Use el movimiento para detener el gasto

Si constantemente está siguiendo a miembros de la familia de una habitación a otra, apagando las luces detrás de ellos, debe actualizarse. Una solución que Tecnolite ofrece podría ser los detectores de movimiento tanto en interiores como en exteriores.

Se iluminan cuando sienten que hay alguien en la habitación y luego se apagan cuando no se detecta movimiento.

Instalar un atenuador (dimmer)

Atenuar las luces reduce la potencia y la salida, lo que ayuda a ahorrar energía. Algunos interruptores de atenuación, incluso se pueden controlar a través de una aplicación, lo que los hace aún mejores para ahorrar electricidad.

Sin embargo, asegúrese de obtener bombillas que funcionen con interruptores de atenuación. Existen en el mercado líneas específicas de focos LED que tienen la posibilidad de atenuar su luz. Lo que además genera espacios más acogedores.

Use un enchufe inteligente

Puede pensar que sus dispositivos electrónicos son energéticamente eficientes, pero ¿está utilizando más electricidad de la que cree?

Existen en el mercado pequeños dispositivos que se conectan a la pared y se pueden usar para encender y apagar la electrónica.

Apague los dispositivos y desconéctelos cuando no estén en uso

No solo apague su computadora portátil cuando haya terminado con el trabajo del día, desconéctela. Según la CFE, dejar una computadora encendida todo el día puede costar alrededor de 17 pesos por día, o alrededor de 600 pesos al año.

Además, desconecte los dispositivos cuando no los esté utilizando. El costo de los dispositivos enchufados, pero no utilizados es de aproximadamente 3,300 pesos por hogar cada año. Tómese un tiempo antes de acostarse para caminar por su casa y desconecte los dispositivos electrónicos que no están en uso.

Utilice una tira multicontacto

Los multicontactos ayudan a evitar sobrecargar los enchufes eléctricos, distribuir eficientemente la energía a los electrodomésticos y evitar que consuman energía innecesaria. Las tiras de alimentación también le permiten "desconectar" fácilmente varios dispositivos a la vez durante sus rondas nocturnas. El uso de una regleta de alimentación avanzada para controlar la energía utilizada por los electrodomésticos inactivos puede ahorrarle hasta 2,000 pesos al año.

Fije la configuración de energía en su computadora portátil

La mayoría de las computadoras portátiles están configuradas para usar menos energía cuando no están conectadas, ya que la duración de la batería es muy baja. Cuando están enchufados, están configurados para funcionar a velocidades más altas y usar más energía. Puede mantener su computadora portátil desconectada mientras trabaja, o cambiar la configuración de energía para que sea la misma, ya sea que su computadora portátil esté o no conectada. Deberá buscar instrucciones específicas para el tipo de computadora portátil que tiene.

Además, si tiene la opción de usar una computadora portátil o de escritorio, elija la computadora portátil. Las computadoras portátiles generalmente están diseñadas para ser más eficientes energéticamente que sus contrapartes de escritorio, ya que utilizan hasta un 80% menos de energía mientras funcionan.