Organiza tu cocina como un profesional

Las reglas infalibles para tener este espacio como un profesional son las siguientes:

1. No compres más de lo que cabe en tu alacena, esto empieza a generar caos porque se acumulan productos que en muchas ocasiones terminarás tirando.

2. Revisa las fechas de caducidad, generalmente compramos productos que no usamos y después se desperdician, evita comprar alimentos que no vas a consumir y así tu compra va a ser más optimizada debido a que el gasto se irá a lo que realmente necesitas e incluso, ahorrarás más.

3. Para organizar la alacena de tu cocina es importante que separes los productos por tipo de alimento, por ejemplo: reúne todos los aceites en un mismo lugar o compartimiento y así sigue con las especies, cereales, latas de alimentos, semillas, golosinas, pan, etcétera. Tip: Para almacenar productos es mejor hacerlo en botes de cristal de esta manera quedarán a la vista las cantidades que tenemos.

Es importante que revises si tus juegos de mesa están completos. / Dreamstime

4. Para los utensilios en la cocina, saca todo lo que tengas para el servicio de tu mesa y primero revisa que el juego de mesa esté completo, de otra forma deshazte de aquello que no te sirva y reemplaza por un juego nuevo y completo. Te recomendamos comprar más de los juegos que generalmente utilizas para reemplazarlos cuando alguno se rompa o cuando tengas más invitados de lo normal. Tip: Asigna un espacio especial para tu ropa de cocina, como el delantal, trapos de cocina, guantes para comida caliente y manteles, incluso puedes dejar un aromatizante para que cuando los utilices huelan bien y se mantengan frescos.5. Tomando un consejo de una especialista en orden (Marie Kondo), no tires a la basura aquello de lo que te vayas a deshacer.. Piensa en reciclar o en donar, hay lugares o fundaciones que les sabrán dar un muy buen uso a las cosas que ya no ocupes pero que siguen en perfectas condiciones.

