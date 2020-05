RAE aclara la polémica: "solo" no lleva tilde

En redes sociales ha circulado la información acerca del cambio en el adverbio “solo”, asegurando que ahora llevaba tilde, pero la Real Academia de la Lengua aclaró que no ha habido ningún cambio.

A través de su cuenta de Twitter, la RAE aseguró que “solo” se sigue escribiendo sin tilde, después de que circulara en internet una supuesta versión de la Real Academia Española (RAE), la cual aprueba la tilde cuando funciona como adverbio.

“No es cierto. Es una noticia antigua y no ofrece una información rigurosa. La norma de la «Ortografía» de 2010 sobre la tilde en «solo» y los demostrativos sigue vigente”, escribió la institución a un usuario en Twitter.

“Los pronombres demostrativos pueden tildarse si pueden interpretarse también como determinantes; el adverbio «solo», si puede considerarse también adjetivo. Si no hay riesgo de ambigüedad, no se justifica la tilde. Se recomienda no tildarlos nunca”, fue otro de los mensajes que se leyeron acerca del tema.

RAE también aclaró la sugerencia en “Ortografía del español” de 2010: “Desde 1880 a 1952, se indicaba que el adverbio “solo” llevaba tilde “por costumbre”. Desde 1959, podía tildarse en caso de ambigüedad. Desde 2005, solo se tilda en caso de ambigüedad. Desde 2010, puede no tildarse incluso en casos de ambigüedad”, finalizó.

