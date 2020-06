Miguel Rodarte muestra las sabrosuras de México a través de sus destilados

Todo comenzó en un bar de la colonia Roma en la CDMX cuando el actor Miguel Rodarte se reunió con el productor Lalo Valenzuela y entre algunos drinks lo invitó a participar en un programa de viajes donde visitaría algunos destinos donde se elaboran los diferentes destilados mexicanos y, a la vez, degustar lo mejor de la comida local, coctelería, así como promover la riqueza cultural y turística del lugar.

Una oferta que el actor de El Tigre de Santa Julia no pudo rechazar y el resultado fue Destilando México, una serie de seis capítulos que puedes disfrutar por Amazon Prime que te lleva a conocer lo mejor de nuestras bebidas recorriendo rincones inimaginables. En esta cuarentena, la serie llega a su segunda temporada y es por eso que Miguel Rodarte nos habla de su experiencia como viajero y de lo que verás en estos nuevos episodios.

¿Te esperabas que Destilando México tuviera una respuesta tan positiva?

— Nunca habíamos hecho un programa como éste y estábamos nerviosos porque no sabíamos si iba a funcionar, si fluiría bien. Parte de la filosofía que teníamos era visitar esos lugares donde se hacen los destilados y a la vez encontrar sitios para comer, es decir, una cocina con todo el arraigo tradicional, esa que también le da la vuelta y la convierte en cocina de autor, como lo hicimos en Toluca, en el restaurante Amaranta del chef Pablo Salas, que utiliza ingredientes muy particulares de la región para crear platillos exquisitos que son una delicia y que ya quisiera cualquier restaurante del mundo.

Seis capítulos tiene cada temporada de Destilando México. / Cortesía Destilando México

Los capítulos son muy cortos, ¿cómo se escogió ese formato?

— Encontramos un formato bastante ágil y ligero porque en un tiempo comprimido conoces mucho. Nos fue muy bien por parte del público en la primera temporada, tanto que estamos presentando la segunda y la hicimos con la misma pasión y entusiasmo de mostrar las sabrosuras que tiene nuestro país para que nos enamoremos y nos sintamos orgullosos de lo que tenemos, además de pasear por diversos lugares de México.

¿Qué destilados presentas?

— Estamos más familiarizados con el tequila y los mezcales, pero a través de los capítulos conocerás las regiones donde se hacen otros destilados como Chihuahua que tiene el Sotol; Sonora, el Bacanora; en Michoacán, la Charanda; Jalisco tiene uno que se llama Raicilla, más los licores tradicionales que se hacen a partir del maíz como el Pox, los cuales se están abriendo camino. El programa muestra que hay una tendencia global de querer probar los destilados con la comida regional, de sentir esa conexión con el sabor o el arraigo local.

En la serie visitas lugares que se han tachado como inseguros, ¿cuál fue tu impresión al visitarlos?

— El miedo no debe ser un factor que rija nuestras vidas, no me gusta que nos aleje de las cosas, cuando visitamos lugares trato a las personas con respeto, siempre manteniendo una cordialidad, no me meto en problemas, y también resulta simpático que sea actor. En ese sentido, logramos meternos y adentrarnos en algunos lugares que no tienen la mejor reputación en cuanto a temas de seguridad, pero créeme que no tuvimos ni un solo problema, la gente nos trató de maravilla, nos abrió las puertas, quedé impresionado de la calidez y la hospitalidad de la gente en todo el país. El mexicano es una persona noble y cariñosa que realmente se preocupa porque vivas una buena experiencia cuando estás en su tierra. Creo que si algo tiene de maravilloso nuestra nación, además de sus paisajes, comida, destilados, es su gente y eso lo hace un país irrepetible, único y maravilloso, por eso siempre diremos que como México no hay dos.

Conocerás los mejores lugares para comer delicioso. / Cortesía Destilando México

Lo que verás en destilando México durante su segunda temporada

Sinaloa

Rodarte arranca con el pie derecho recorriendo su ciudad natal de Culiacán probando los mejores mariscos de México y un exótico sushi regional.

Estado de México

Empezarás estimulando tus sentidos en uno de los mejores restaurantes de cocina mexicana, volará en parapente y terminará en la destilería del Whisky Abasolo.

Guanajuato

Te espera una cena muy especial con grandes amigos, artistas y gastrónomos, la oportunidad para conocer el lado más extravagante de San Miguel de Allende.

Sonora

Entre el desierto y el espectacular Mar de Cortés, aprenderás los secretos de la producción del Bacanora 42, destilado que con cada trago te abraza el alma.

Jalisco

Miguel viaja a la cuna del tequila para aprender cómo se hace esta tradicional bebida. Aquí descubrirás distintas categorías y particularidades de este destilado.

Michoacán

Cierra con broche de oro visitando este histórico estado para redescubrir la importancia del maíz en la cocina mexicana, arquitectura y el origen de la famosa Charanda.