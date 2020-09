Tec de Monterrey busca sumar esfuerzos para crear un mundo sostenible

Para poner en contexto a la audiencia explíquenme qué es el Reporte de Impacto social que acaba de dar a conocer el Tecnológico de Monterrey

—Es la primera vez que el Tec hace un mapeo y da visibilidad a la comunidad de las acciones de impacto social que ha realizado en el último año, en este caso 2019. Esto representa un primer paso porque buscamos generar más conexión y más visibilidad de lo que hacemos como institución para la comunidad y que esta se pueda vincular. El reporte da cuenta de algunas de las gestiones que hacemos y nos ayudará a robustecer de manera institucional y prioritaria nuestro compromiso con la sociedad y también con el desarrollo sostenible. En nuestro plan hacia el 2030 nos definimos como la universidad que pone a la persona en el centro de sus esfuerzos para crear un mundo sostenible. Tenemos un compromiso con el medio ambiente, la universidad, la inclusión, nuestras comunidades, con nuestro país y manifestamos como principio de responsabilidad el poner todas nuestras capacidades: académicas, científicas y humanas al servicio de los demás porque somos una institución de la sociedad para la sociedad.

¿Cuáles son los tres resultados más destacados hablando de este reporte?

—En primer lugar tenemos el objetivo 4 que se refiere a la Educación de Calidad, con189 iniciativas, alrededor del 25% de todas las iniciativas justamente se centran en la educación de calidad. En segundo lugar está el objetivo 3 que es Salud y Bienestar, con 144 iniciativas, y por último la Reducción de la Desigualdad, con 96 iniciativas, y algunas se han realizado en varias de las entidades federativas en las que mantiene presencia el Tec de Monterrey

Inés Sáenz, vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey. / Cortesía Tecnológico de Monterrey

¿Y hablando concretamente sobre el tema de educación?

—En Educación de Calidad hay 189 iniciativas y algunas de ellas vienen de muchas escuelas o de áreas dentro del Tec; 19% de esas iniciativas fue de preparatoria, pero el 13% de un área totalmente diferente que es la vicepresidencia de operaciones. Tecmilenio contribuyó con el 11%, son datos muy variados que impactan en muchas dimensiones y también a personas, no nada más son niños y adolescentes que representaron el 55%, sino también hubo personas que se encuentran en situación vulnerable o con discapacidad y se vieron beneficiadas con acciones de educación. Un 38% fueron acciones de servicio social. Otra parte se gestaron en las aulas. El 10% fue a través de voluntariado de alumnos lo que denota que tiene la motivación por apoyar e impactar positivamente a la sociedad. Un 9% de emprendimiento social y que trata de resolver problemáticas de la sociedad. Dentro de estas iniciativas destacamos el programa Líderes del Mañana, que ya casi cumple 7 años, y que consiste en atraer mentes brillantes de jóvenes de todo el país a quienes se les da una beca del 100% para estudiar en la institución, pero que no se queda solamente en esto sino que busca que contribuya al retorno social, es decir, mejora su vida y la de sus comunidades. Es muy completo porque atrae alumnos muy destacados, pero también los acompaña durante toda su carrera para que tengan éxito en su desempeño académico y es interesante ver que tiene una baja deserción porque nuestro propósito no solamente es que ingresen sino que tengan éxito, se gradúen, encuentren un buen trabajo y regresen a sus comunidades lo que han recibido.

Cynthia Villarreal, directora de Vinculación e Impacto Social del Tecnológico de Monterrey. / Cortesía Tecnológico de Monterrey

¿Cómo incide en la sociedad las acciones que llevan a cabo?

—Queremos tener mayor conexión con la sociedad, aumentar el impacto que como institución académica podemos tener en nuestras comunidades. Aún queda mucho por hacer para solucionar los temas pendientes que nuestro país tanto necesita, pero nos corresponsabilizamos como institución y como individuos a seguir aportando para que podamos vivir en una sociedad justa y en un mundo sostenible. Algo importante que muestra este reporte es que la colaboración es fundamental, la idea no es que las instituciones académicas vayan solas. Se requiere de la colaboración del sector público, de las empresas del sector privado con las organizaciones de la sociedad civil, con las instituciones educativas y con los ciudadanos. Esa mancuerna es muy importante para salir adelante. Otra de las intenciones es invitar a aquellas personas que ya están en algunas de las actividades de los 17 objetivos de desarrollo sostenible a que se sumen mediante los datos de contacto que proporcionamos.

¿Quiénes se pueden sumar a una de estas iniciativas de Desarrollo Sostenible y con qué requisitos?

—El único requisito es que tenga la voluntad de querer colaborar porque justamente buscamos que haya más adeptos a estas iniciativas.

Un último comentario que quieran compartir con los lectores…

—Tenemos 10 años para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es una década importante y es un desafío que nos llama a todas las personas y por eso debemos poner todas nuestras capacidades y apertura para sumar esfuerzos en este reto.