¿Es seguro visitar Disney World esta Navidad 2020?

Sin duda alguna visitar alguna vez en la vida Disney World es una de las mayores fantasías de pequeños y grandes y más durante la época navideña. Los parques desde noviembre vibran con villancicos y decoración ad hoc para ambientarlos rumbo a la Navidad.

Pero estas fechas en 2020 se han complicado para todos y también para una logística que siempre ha deslumbrado. Este año no habrá fuegos artificiales aunque sí virtuales, ni los grandes desfiles a los que tiene acostumbrado Disney World. La pandemia ha cambiado algunos detalles e incluso no podrás tomarte fotos con los personajes para evitar el contacto y promover el distanciamiento social.

Este 2020, desde que reabrieron los parques Disney World en Orlando (Florida) se han establecido filtros sanitarios de Advent Health en los accesos: control de temperatura corporal, uso de gel antibacterial y doble check en el uso obligatorio de mascarillas. En esta temporada se hace más soportable el uso de los cubrebocas en Florida debido a que las temperaturas y la humedad son más suaves que las registradas en primavera y verano por lo que esto no será un suplicio durante la visita al parque. De hecho, los cubrebocas sólo pueden retirarse en las áreas para la ingesta de alimentos y bebidas.

Publimetro

Distancia social en Disney World

Todo está pensado para controlar las aglomeraciones a las que estábamos acostumbrados pues los accesos están mucho más limitados no sólo a los parques, también a las tiendas y restaurantes del parque.Además Disney canceló sus grandes desfiles para evitar los grupos de personas en la Main Street para disfrutar de los carros alegóricos y del desfile navideño con Santa Claus. Pero no piensen que será una Navidad sin personajes en Disney, la compañía realiza paseos cada 15 minutos , unos mini desfiles que permiten acercar a los personajes a los visitantes.Este mes de diciembre también hay que tener en cuenta que sólo se puede visitar un parque por día, pues según informó la compañía este fin de semana será hasta el mes de enero cuando se podrá volver a usar el denominado park hopper que permitía cambiar de espacio de entretenimiento a partir de las 14:00 horas.

Pudiera parecer complicado guardar la sana distancia en un parque temático, sin embargo Disney World ha implementado varias medidas. Una de ellas es la separación de 2 metros en filas y la colocación de mamparas también en las atracciones para impedir el contacto.

Publimetro

Toma tu orden de comida en el celular

A través de la aplicación móvil del parque Disney World, los usuarios podrán reservar su comida y así evitar esperar a la entrada de los restaurantes. Con la app pueden agendar su cita horas antes y así tener su menú a tiempo. Puedes bajarte la app en My Disney Experience dando click AQUÍ

Publimetro

Sin fast pass ni park hopper en Disney World

Las filas se han unificado en Disney World por lo que no hay fast pass ni filas para personas que viajan solas. También hay que tener en cuenta que hasta 2021 no se podrá visitar más de un parque por día. Hay que tener en cuenta que las entradas están limitadas.

Publimetro

Gel antibacterial

Disney World ha instalado dispensadores de gel antibacterial en todos los lugares de los parques. Además de en las tiendas y restaurantes en los accesos y salidas de las atracciones se puede hacer uso de ellos.

Publimetro

Transporte por grupos y separados

La ocupación en los transportes dentro del parque también está limitada. Para guardar la distancia social se han separado los asientos por mamparas y a los pasajeros se les distribuye por grupos.

Publimetro

Mascarilla obligatoria en Disney World

En todo momento el uso de cubrebocas es obligatorio en los parques y hoteles de Disneyworld durante la contingencia. Por ello Disney también ha diseñado mascarillas con sus personajes que pueden adquirirse en cualquier tienda de Disneyworld.

Hoteles de Disney World sanitizados

Disney World Resort ha sanitizado cada rincón de sus establecimientos y hoteles y además evitan el servicio de limpieza durante la estancia a menos que el huésped lo requiera, así evitan mayor contacto.



Publicidad



A pesar de todas estas recomendaciones hay que tener en cuenta los avisos de salud de las autoridades locales y evitar viajar en el caso de que haya indicios de posibles contagios en el ámbito cercano. Siempre esté atento a los reportes de las autoridades sanitarias de su región y del destino, además manténgase informado de los posibles cambios en sus rutas de transpotrte.