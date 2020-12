Pontelamascara, la iniciativa que busca incentivar el uso del cubrebocas

Yune Aranguren, directora de Cerveza Victoria platicó con Pubimetro sobre los esfuerzos de la marca para que la gente tome conciencia de usar el cubrebocas y, además, apoyar a los artesanos mexicanos en estos momentos tan difíciles.

¿Vas a cambiar tu smartphone? Quizás te convenga este que ofrece 5 años de garantía

¿En qué consiste esta iniciativa #Pontelamascara?

—Se trata de una iniciativa que lanzamos durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, como parte de todas las que hizo Grupo Modelo, y cuyo objetivo era hacer una donación de 50 mil cubrebocas que estaban diseñados por maestros mascareros de diferentes estados del país, en colaboración con la diseñadora Carla Fernández y, de este modo, ayudar a quienes tenían que estar en la calle y no podían darse el lujo de quedarse en casa. La realidad es que mucha gente nos pidió el cubrebocas y nuestra respuesta fue que no se los podíamos dar porque no estaban a la venta, ni tampoco se regalaban, porque precisamente eran para esas personas que tenían que salir por sus actividades esenciales.

¿Cómo preparas tu café? Conoce algunos rituales para hacerlo

¿Y esta segunda etapa?

—Ahora nos pareció pertinente darle el gusto a la gente de poder conseguir los cubrebocas y no sólo eso, sino de seguir ayudando a los artesanos mexicanos, que son personas vulnerables porque no han podido salir a vender como antes y es por eso que tenemos estos 70 cubrebocas bordados a mano que están hechos por artesanos de diferentes estados de la república y los vamos a estar subastando en nuestras redes sociales a cambio de comentarios y retweets pues la idea es hacer una donación de despensas para seguir ayudando. Solamente son 70 de estos bordados, pero los otros, que están con los diseños de las máscaras hay muchísimos y están disponibles en diferentes canales y tienes distintas configuraciones pues se venden con o sin cerveza, pues hay gente que no necesariamente los quiere con la bebida y nos parece muy importante que la gente use el cubrebocas cuando salga a la calle en estos momentos.

¿Cuál es el mensaje que le das a la gente?

—Que se cuiden a sí mismos para cuidar al de al lado ya que de este modo pueden proteger a sus papás, a sus abuelos, a sus tíos, a sus novios o amigos, pues ellos han hecho un montón de cosas por nosotros; hoy en día solamente tenemos que hacer una por ellos que es precisamente la de usar el cubrebocas y de este modo evitar que se siga propagando el contagio.

Con diseños atractivos la marca busca que la gente use el cubrebocas. / Cortesía Cerveza Victoria

¿Cuál es el objetivo que buscan lograr?

—Nos parece importante promover un mensaje en estos momentos, pues la realidad es que hay mucha gente considerando reunirse con su familia para Navidad o Año Nuevo, a pesar de las indicaciones de las autoridades, entonces buscamos que lo haga de forma responsable, considerando que estamos en riesgo en diferentes estados de pasar a semáforo rojo y por eso es necesario que estén protegidos con el cubrebocas y que sigan todas las indicaciones como usar gel antibacterial, guardar la sana distancia, etcétera.

¿Cómo apoyan a los artesanos?

—Con los artesanos de la primera etapa ellos tuvieron un incentivo económico a cambio del uso de los diseños de sus máscaras que son los que estamos promoviendo en todos nuestros cubrebocas. Este trato viene porque normalmente ellos venderían en todas las ferias patronales que existen en el país donde se vende Victoria y, en su momento, los apoyamos económicamente y lo seguimos haciendo con la venta de estos cubrebocas y ahora también ayudamos a estos artesanos que bordaron porque es un tipo de artesanía diferente y nuestra idea es seguir favoreciendo a todas estas poblaciones vulnerables que se están viendo afectada por esta contingencia.

¿Cuándo empiezan con la subasta de los cubrebocas?

—Vamos a empezar en estos días en nuestras redes sociales; en Instagram se va a poder encontrar la galería de todos estos artistas que bordaron a mano y entonces van a ver el cubrebocas y su autor, así como el lugar de origen del artesano, la técnica que utilizaron. Se harán las subastas para que la gente se los pueda llevar y también hacer la donación de las despensas. El que no tenga la oportunidad de ganarse uno de estos bordados podrán conseguir los otros en diferente sitios web de comercio. No es momento de bajar la guardia y, ahora más que nunca, tenemos que cuidarnos para proteger a nuestros seres queridos.