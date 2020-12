Encuentra el regalo de Navidad perfecto en esta tienda en línea

Si en tu infancia viste las caricaturas de Dragon Ball y Caballeros del Zodiaco o jugaste con un Tamagotchi, debemos decirte que perteneces a la gran generación millenial, surgida de una época gloriosa en los años 80 y 90 que fue testigo de la llegada de grandes iconos de la diversión.

¡De no creerse! Smartphones con cinco años de garantía

Para todos los que de niños no pudieron tener la figura de acción de su dibujo animado favorito, Bandai, la marca de juguetes que más recordamos por tener los primeros muñecos con armadura metálica, el pizarrón mágico para dibujar y el divertido Splash Out con el que muchos terminaron mojados, abrió en México Bandai Collectors Shop, su primera tienda de coleccionables en línea con el catálogo más completo de figuras de acción, ¡con los personajes que siempre hemos querido!

Toma esto en cuenta Si vas a pedir un Uber

En Bandai Collectors Shop están Los Caballeros del Zodiaco de la línea Anime Heroes, las figuras de Dragon Ball, Naruto, My Hero Academia y más, idénticas al anime, y con las mejores poses de acción de Banpresto, también cuenta con peculiaridades únicas como el Tamagotchi de Hello Kitty y Pacman.

¿Pensando en la cena de Navidad? Toma en cuenta estos consejos

Además, están todas las figuras del universo de DC Cómics, desde las versiones vintage de los cómics clásicos hasta las más recientes Modern comic, Arkham edition y los estrenos de cine como Wonder Woman 84, todas con la calidad y detalle del fabricante McFarlane; las figuras de acción de series como Stranger Things y Game of Thrones; de videojuegos como Mortal Kombat, y de películas como Godzilla. De igual forma tiene lanzamientos de temporada y ediciones especiales que no son fáciles de encontrar en otro sitio, ¡como la muñeca de la cantante Billie Eilish!

Esta navidad haz que un millennial reviva su infancia, con el regalo perfecto para dar inicio a la colección de figuras que nunca tuvo, con los personajes de sus caricaturas y series favoritas al mejor costo, solo en Banda Collectors Shop.

Hay figuras desde 669 pesos, con entrega a domicilio en toda la república mexicana para no salir de casa y la garantía de ser 100% originales.