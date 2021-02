¿Qué debes tener en cuenta al decorar una cocina grande o pequeña?

La arquitecta Jimena Fernández Navarra, Directora fundadora de JF Studio, nos habla de lo importante de este espacio en una casa.

¿Qué debemos considerar al decorar una cocina?

— Primero, qué concepto tenemos en nuestra casa, para quién es, quién vive en la cocina, si tienes hijos, si es el área de la casa donde se junta la gente, ese es el punto fundamental porque de ahí se desarrollan ciertas diferencias. Por ejemplo: si tienes hijos a lo mejor quieres una barra de trabajo donde puedas cocinar y hacer galletas con ellos, si eres un chef profesional, te serviría una isla donde puedas cocinar y tener alrededor a la gente que te acompañará. Lo importante de una cocina es quien la habita.

¿Qué elementos no deben faltar y cuáles le darían un toque chic a ese espacio?

— Considero que deben ser limpias, tener espacios para meter electrodomésticos, que no veamos la cafetera o la tostadora. Un toque chic es guardarlos y que puedas abrir una puerta, trabajar con ese electrodoméstico y cerrarla. Algo que no puede faltar son lugares para sentarse porque ahí pasan muchas cosas, puedes poner una barra alta con sus bancos o una mesa de trabajo baja. La cocina es el espacio de convivencia en la casa por definición.

La cocina, un lugar donde se reúne la familia. / Dreamstime

¿Cuál ha sido tu experiencia en esta área?

— Mis clientes tienen diferentes puntos de vista, algunos quieren una cocina de revista y otros, un espacio cálido donde se pueda juntar la familia. Lo que veo es que mientras el cliente sea de una generación mayor, la cocina se vuelve un punto de reflexión, de estancia y comunicación con el resto de la familia. Si es para una pareja, la cocina es más moderna, minimalista y con los aparatos más novedosos.

¿Se puede tener una cocina chica bien equipada y decorada?

— La cocina no tiene que ser enorme ni tener un tamaño determinado. Pequeñas o grandes, bien diseñadas hacen que una casa tenga sabor. Entonces, se puede tener una cocina pequeña muy equipada y decorada, pensemos en departamentos micro o en el nuevo miniliving que son departamentos de 30 m², quizás pensarías, cómo puedo tener una cocina super equipada en ese espacio, pero sí se puede, se utilizan muebles inteligentes, retráctiles con todo lo que se necesita y que sigue siendo parte fundamental del espacio. No hay cocinas pequeñas, realmente hay diseños pequeños.

¿Qué tan importante es considerar el espacio?

— La cocina es el corazón de la casa, el lugar donde se platican los secretos más oscuros de la familia, donde todas las fiestas terminan, donde la gente se encuentra y donde se prepara lo que se va a comer. En lo personal, me encanta convertirla en un lugar lo más privado posible, que puedas jugar con ella, ser un elemento vivo porque la cocina late, se mueve, está en continuo uso, tiene sonidos, olores y movimientos. Si me preguntas cuál es mejor, una cocina abierta o cerrada, depende para qué la quieras, pero creo que es el punto vivo de cualquier casa.

¿Cuál es la tendencia ahora en las cocinas?

— Estamos en un mundo de nueva normalidad donde la cocina ha pasado hacer un espacio multifuncional. Ahora quizás te encuentres haciendo ahí home office o tu hijos home school. A raíz de ello, vienen ciertas tendencias, no me gusta utilizar la palabra tendencia porque parece que pasará de moda y lo que está pasando es que la cocina se está integrando más al resto de la casa, por lo cual los acabados también cambian, quitarle esos tonos fríos y ultralimpios. Ahora podemos ver materiales que probablemente antes sólo usabas en la sala, como tabiques sencillos tipo metro, maderas, cristales, colores más cálidos, esa es la nueva tendencia porque al haber otros usos dentro de ella, se tiene que sentir como parte de la decoración total.

Arquitecta Jimena Fernández Navarra. / Cortesía

PERFIL

Jimena Fernández Navarra– Es arquitecta por la Universidad Anáhuac. Maestra en Edificios

de Tecnología Avanzada por la Universidad Politécnica de Madrid y LEED AP por el USGBC.

– Nombrada una de las 10 mejores arquitectas de México

por la Revista Glocal.

– Cuenta con más de 18 años de experiencia, y más de 2 millones de m² diseñados, decide abrir su firma de arquitectura JF Studio.

– Con experiencia en Retail, residencial, hospitality y corporativo.