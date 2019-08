Primer tráiler y fecha de lanzamiento para Mario Kart Tour

Mario Kart Tour bien podría considerarse como uno de los videojuegos más esperados de este año. Se trata de una suerte de sucesor espiritual del Super Mario Run; pero basado ahora en un título que todo mundo anhelaba jugar legalmente en su smartphone desde hace años.

Así que la cuenta oficial de Mario Kart Tour para Twitter se ha mostrado más activa que nunca para revelar que el juego estará disponible para iOS y Android a partir del próximo 25 de septiembre de 2019.

Welcome to the official #MarioKartTour Twitter account! Buckle up, because we have a lot of information to share as we race towards launch! pic.twitter.com/EbG5WB0dVa

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) August 27, 2019