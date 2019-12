Usuarios y miembros del SME cierran Insurgentes en protestas por tarifa de luz

Usuarios de diversas alcaldías de la CDMX y municipios del Edoméx, acompañados por miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, cerraron esta tarde, avenida Insurgentes a la altura de la estación de Metrobús, Colonia del Valle, como protesta ante los altos cobros recibidos por el consumo de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

Te puede interesar: El movimiento estudiantil venezolano tocado, pero no hundido

Los inconformes mencionaron en entrevista con Publimetro, que el gobierno del actual Presidente, López Obrador, no ha atendido sus demandas ni promesas de campaña, entre cuales destacaba el no aumento a las tarifas energéticas; ahora los manifestantes exigen un borrón y cuenta nueva a la administración encabezada por la 4T.

Antonio López, mencionó a este diario, que AMLO no ha hecho nada para satisfacer sus demandas: “El nuevo gobierno no ha hecho nada, Obrador dijo que iba a ser borrón y cuenta nueva, pero no ha sido así, en Tabasco por ejemplo los costos son excesivos”, mencionó el ciudadano inconforme dentro del mítin instalado frente a la Secretaría de Energía.





Publicidad





El entrevistado también comentó que el nuevo gobierno dijo muchas mentiras en campaña y a un año de la toma de protesta, no se ha hecho nada ni por escuchar las demandas o hacer el juicio político a Enrique Peña Nieto o Felipe Calderon, ex-mandatarios con quienes los costos de los energéticos subieron gradualmente.

También puedes ver: El Salvador se apoya en el arte y deporte para prevenir la violencia

En caso de no atender sus demandas, otros usuarios confirmaron que realizarían un plantón en el Zócalo para que el Presidente escuchara y atendiera sus demandas.

Por el cierre de la vialidad, la circulación vehicular hacia el norte fue cerrada en su totalidad, mientras que hacia el sur, los automovilistas pasan lentamente; el sistema de transporte Metrobús, opera con normalidad pero con lentitud a la altura de las estaciones Colonia del Valle a Poliforum.

TE RECOMENDAMOS: