Jack Nicholson cumple años y te recordamos sus mejores películas

Jack Nicholson, uno de los actores más queridos y reconocidos en la industria cinematográfica, cumple 83 años y es recordado por grandes papeles dentro de la historia del cine, desde adaptaciones de libros hasta películas emotivas.

Uno de sus roles más importantes fue el de Jack Torrance en El Resplandor, película que dirigió el visionario Stanley Kubrick, basada en la novela de terror de Stephen King. El papel de Nicholson inmediatamente sorprendió por sus facciones de locura, tanto que incluso fue la carta para ser considerado para interpretar al Guasón muchos años después.

Foto | Cortesía.

Jack se metió al papel del Príncipe Payaso del Crimen en la primera adaptación cinematográfica de Batman, dirigida por Tim Burton en 1989; la película logró lo impensable: adaptar a Batman y su estética gótica y oscura al mundo real. Nicholson sorprendió nuevamente con su Guasón, ya que fue considerado el mejor rol de la película y por muchos años lo consideraron insuperable, hasta que llegaron las versiones de 2008 y 2019.

Su primer Oscar a mejor actor lo obtuvo con el rol protagónico en la película Atrapados sin salida, de 1975, que también obtuvo varias estatuillas incluyendo mejor película y mejor director, la cinta incluso es considerada estéticamente significativa.

Actualmente se encuentra lejos de la actuación, su última película se estrenó en 2010 , How do you know y pese a que se esperaba un cameo de él en Dr. Sueño, al final no ocurrió y recurrió a un recast para el papel de Torrance en la secuela.

