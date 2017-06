Mauricio Ymay fue obligado a renunciar a Grupo Imagen

El reportero Mauricio Ymay se vio obligado a renunciar a Grupo Imagen, pues de no hacerlo su trabajo en Televisa corría peligro.

Javier Alarcón cobra su primera ‘víctima’ en Grupo Imagen

La repentina salida del periodista de la empresa de Olegario Vázquez Aldir se relacionó de manera inminente con la llegada de Javier Alarcón, debido a que su ex jefe en Televisa Deportes no tomó de la mejor manera que Ymay no lo apoyara a su salida.

Según informó el portal Tiempo Real, fue Televisa quien obligó a su reportero a renunciar a su trabajo alterno, aunque se desconocen las razones de dicha petición, acabando con los rumores de que Javier Alarcón tuvo algo que ver en su salida.

