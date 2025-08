“Me debes una, Loret”: Israel Vallarta lanza mensaje directo contra Carlos Loret de Mola

Israel Vallarta, liberado tras casi 20 años en prisión sin sentencia, no dejó pasar la oportunidad para enviar un mensaje directo y desafiante al periodista Carlos Loret de Mola, a quien acusa de haber formado parte de un montaje mediático en su contra durante su proceso judicial.

Vallarta salió este viernes 1 de agosto de prisión luego de ser acusado de formar parte de la banda de secuestradores “Los Zodiaco” y protagonista del caso que involucró a Florence Cassez, mismo que no fue comprobado.

Israel Vallarta busca un cara a cara con Loret de Mola

Israel Vallarta habló con los medios de comunicación a quienes les aseguró que está dispuesto a responder cada pregunta que se le haga, pero tras subir a su auto, y en un video que circula en redes, mandó un contundente mensaje a Carlos Loret de Mola.

El periodista mexicano, Loret de Mola, participó en el montaje que se hizo sobre el arresto de Israel Vallarta, mismo que fue totalmente planeado para evidenciar su rostro en Televisa.

“Pues ya nos veremos Carlos, ya platicaremos. No te odio, porque insisto, todo cae por su propio peso. Tú sabes bien por qué saliste de Televisa. Tú y yo lo sabemos. Pero esa plática me gustaría tenerla de frente.”

Israel Vallarta aprovechó para extender una invitación pública al comunicador en el que le aseguró que está dispuesto a ir a su programa para tener esa plática “pendiente” que dejó pasar.

“Con mucho gusto desde ahorita te acepto la invitación si la quieres hacer. Esa plática que tuvimos inconclusa, tanto en el momento en que estaban haciendo las filmaciones —que tú sabes que no fueron como se dan al aire— y también las pláticas ante el juez que no pudimos concretar, me gustaría concretarlas, sin problemas, en tu programa o donde gustes.

“Me debes una, Loret”: Israel Vallarta

Israel Vallarta, vestido con un pants gris y cubrebocas, salió de prisión y, ya camino a su casa, grabó un video retando al periodista mexicano, que concluyó con esta contundente declaración:

“Carlos Loret de Mola, Álvarez, aquí estoy. No te deseo nada malo. Te deseo bendiciones de corazón. Y creo que es justo que platiquemos. Me debes una plática, me debes una explicación. Es lo único que voy a decir de ti, Carlos.”