Chris Mears, el medallista británico “más mexicano”

El clavadista británico y actual medallista de oro en el trampolín de tres metros sincronizado en los Juegos Olímpicos de Río 2016, Chris Mears, ha puesto el nombre de México en alto gracias a su otra pasión, la música; y es que cuando no se encuentra saltando desde el trampolín, está en la consola creando nuevos beats como DJ.

El atleta de alto rendimiento es un fiel amante del país azteca, pues su primer sencillo como DJ fue titulado México, ahora Mears tiene sus ojos puestos en nuestro país, tanto que unirá su talento con el cantante mexicano Lalo Brito para remezclar uno de sus temas.

Brito, es el único artista independiente nominado en KCA México con la canción Mientras me enamoras Ft. Danna Paola. El medallista olímpico y él se conocieron hace un año en los Kids Choice Awards México a los que Chris fue invitado en su calidad de DJ.

En una entrevista para Publisport, Mears y Brito platicaron sobre el proyecto que ha unido a dos naciones en la música y el deporte.

¿Cómo sucedió esta participación de Chris Mears y tú?

— Brito: En realidad la oportunidad se dio desde hace como un año cuando nos conocimos en los Kids Choice Awards y él llegó a escuchar mi música mientras platicábamos. Yo no sabía que además de ser entrenador profesional de natación, también hiciera mezclas de música y lo hace bastante bien. Yo de pura diversión le enseñé una de mis canciones para que las remezclara y cuando le conté que Danna Paola estaría en uno de esos temas, eso lo emocionó mucho porque le gusta Danna y le encanta su voz. Me pidió que le mandara la rola y desde Gran Bretaña nos mandó el remix y nos fascinó y ahora queremos que mucha gente la escuche.

¿Has estado siguiendo los Juegos Olímpicos?

— Sí, pero no tanto como yo quisiera. Sólo sigo el paso de los mexicanos.

¿Qué sientes de saber que le está yendo tan bien a Chris Mears?

— Me da mucho gusto y orgullo saber que le está yendo bien en los Juegos Olímpicos y que ganó por primera vez el oro para su país. Es un honor tenerlo como parte de mi música.

¿Y cómo surgió la colaboración con Danna Paola para esta canción?

— Danna y yo nos conocimos hace tiempo en un proyecto que se hizo en Televisa que era una adaptación de Quinceañera. Estuvimos tres meses ensayando pero por cuestiones del destino no se hizo. Ella y yo seguimos en contacto y tiempo después escuchó la canción y se sorprendió al saber que estaba sacando mi música de forma independiente. Entonces la invité a cantar conmigo. Ella acababa de terminar Wicked y yo sabía que vocalmente había evolucionado mucho y por eso moría de ganas de que la interpretara.

¿Con qué otro artista te gustaría hacer una colaboración?

— ¡Con muchos! Nacionales, obviamente, me gusta mucho la música de Jesse y Joy porque me gusta mucho la voz de Joy, de María León de Playa Limbo, Reik, Belinda, hay muchos artistas padres y nuevos que yo creo que también están trabajando de manera independiente.

Por otro lado, Chris quien a los 16 años estuvo cerca de la muerte, luego de que se le reventara el bazo en una de sus tantas inmersiones en la fosa, jamás imaginó que su vida daría un giro de 180 grados, pues su máximo sueño de ganar una medalla olímpica se hizo realidad y su camino por la música va en ascenso.

¿Qué significa para ti competir en tus segundos Juegos Olímpicos luego de haber estado tan cerca de la muerte en 2009?

— Chris: No puedo decirles lo mucho que valoro esta oportunidad. Trabajamos tan duro para los seis clavados en una competencia, que poder representar a tu país con ellos, es un honor. Aparte de eso, he tenido mis problemas de salud desde el 2009 hasta hace unos meses. Hay momentos en los que dudé poder participar en los Juegos Olímpicos.

¿Qué representa México para ti? ¿Por qué componerle una canción a este país?

— Es mi casa lejos de casa. México siempre me recibe con los brazos abiertos y me siento muy conectado con la cultura, la comida y el clima.

¿Porqué le escribirías una canción a México?

— Siempre he recibido un gran apoyo desde México. Hasta que gané la medalla de oro en clavados, era anónimo al público en general, pero no en México. Siempre he tenido gente que me sigue y me dan una gran bienvenida cuando visito el país. Me enamoré muy rápido de su cariño y por eso les escribí una canción como agradecimiento.

¿Tienes más proyectos en México luego de tu colaboración con el cantante mexicano Lalo Brito?

— Estoy feliz de mi colaboración con Lalo Brito, es mi primer trabajo con un cantante mexicano. Me gustaría hacer algo con CD9.

La medalla se negó en 2012, pero esta vez regresas a casa con el oro, ¿qué sensación te deja tanto como atleta y como persona?

­— Vuélvanme a preguntar cuando me lo crea (aunque probablemente eso no pase en un buen rato). Veo las fotos y los periódicos y la medalla y de repente recuerdo que es mía.

¿Qué metas tienes para tu carrera deportiva después de este logro?

— La verdad en este punto no lo sé. Este era mi sueño mas grande. Aún soy joven y tengo muchos logros que cumplir. ¿Quién sabe qué trae el futuro?





