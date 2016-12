VIDEO: Los momentos más polémicos al aire del 2016

Groserías, insultos y descuidos bochornosos fue lo que se vivió este 2016 durante algunos programas deportivos, a pesar de estar en plena transmisión en vivo.

Por supuesto que el polémico José Ramón Fernández no podía faltar en el recuento y mucho menos la bella Nahima Choura con sus ocurrencias.

Aquí te dejamos los mejores momentos de los comentaristas en los programas al aire de este año.

VIDEO: Conductor de ESPN llama ‘wey’ a José Ramón Fernández al aire

Un ejemplo de valentía total, eso fue Zague al atreverse a llamar ‘wey’ a su jefe, José Ramón Fernández, en pleno programa de Futbol Picante en vivo.

El ex futbolista del América aprovechó el inicio del programa en ESPN para cobrarle una apuesta al periodista, luego de que las Águilas vencieran a los Pumas en la Jornada 11 del Apertura 2011.

Hugo Sánchez suelta grosería al aire tras estallar contra malinchismo

Muy a su estilo, Hugo Sánchez volvió a candidatearse para regresar al banquillo de la Selección mexicana: lo hizo defendiendo la capacidad de los estrategas mexicanos y criticando fuertemente a los directivos por confiar más en los extranjeros, por lo que en uno de sus ejemplos dejó escapar una grosería en pleno programa en vivo.

El ex seleccionado nacional se encontraba en la mesa de ‘Futbol Picante’ analizando el trabajo de Juan Carlos Osorio a un año de su llegada al Tri, lo cual lo hizo estallar asegurando que nunca le ha gustado su trabajo pues, a su consideración, quien debe estar al frente del cuadro nacional debe ser un entrenador mexicano.

Conductora de Fox Sports enseña de más en programa en vivo

La conductora de deportes Alina Moine, sufrió un pequeño accidente al mostrar por accidente su ropa interior mientras daba las noticias.

Así suele ocurrir cuando sales a cuadro y en vivo, la conductora del programa Fox Olímpico de Fox Sports en Argentina se le alzó el vestido por accidente, aquí el video de este bochornoso momento.

Carlos Albert y Jorge Vergara intercambian insultos en pleno programa

Si algo caracteriza al periodista Carlos Albert es que dice lo que piensa sin censura y de frente, lo cual no fue la excepción ante el propietario de Chivas, Jorge Vergara.

Durante el programa Reacción en Cadena, el ex futbolista aprovechó una llamada telefónica en vivo con el directivo rojiblanco para señalarlo como responsable de la crisis del Rebaño, lo cual no fue tomado de la mejor manera por Vergara y comenzó la discusión con algunos insultos.

Nuevo “oso” de conductora de Televisa Deportes en vivo

La guapa Nahima Choura reportera de Televisa Deportes una vez más hizo de las suyas, pues que se le puede hacer cuando se hace televisión en vivo.

En esta ocasión, todo ocurrió durante la transmisión de la semifinal entre América y Monterrey en el Estadio Azteca; el micrófono de Nahima no estaba apagado y se le pudo escuchar “Porque sino me ve Pedro y me Chinga” Ahora todos se preguntan, ¿Cuál Pedro? Nahima, no nos dejes con la duda.

Guapa conductora es albureada en pleno programa en vivo

La conductora del programa DXTV de la cadena ‘Guatevisión’, Sara Guerrero se vio muy inocente al caer en un albur por parte de uno de los televidentes que mandó una pregunta que jamás debió ser leída al aire.

La bella presentadora cayó en la trampa cuando leyó la pregunta a su compañero en el estudio, si ‘Elver Galarga’ era el técnico ideal para dirigir a la Selección, lo cual fue captado de inmediato por el conductor, pero no por ella.

La Volpe “se burla” de José Ramón en programa en vivo

Ricardo La Volpe estuvo en Futbol Picante de ESPN donde habló de todo tipo de temas como el América, su paso por la Selección Mexicana, Boca Juniors y hasta los problemas legales que tuvo con Guadalajara por el tema de la famosa podóloga.

El “bigotón” compartió la mesa con José Ramón Fernández, Rafael Puente, Roberto Gómez Junco y Luis Roberto Alves “Zague”, intercambiando puntos de vista que lo motivan para ofrecer buenos resultados a la afición azulcrema en su torneo del Centenario.

minuto 11

Conductora deportiva sufre un gran descuido en vivo

La presentadora Ivy Pozo de GolPerú, hizo el “oso” de su vida al presentar una nota deportiva en plena transmisión en vivo del programa Gol Central, pero no se dio cuenta que aún seguía en pantalla, cuando ya había mostrado sus “peores” pasos de baile.

José Ramón y Faitelson se retan a golpes en programa en vivo

Luego de que se desatara la polémica porque Miguel Herrera parecía haberse candidateado para volver a la Selección Mexicana, David Faitelson y José Ramón Fernández, conductores de ESPN, se enfrascaron en una acalorada pelea que terminó con un reto a golpes por parte del experimentando periodista.

El “Piojo” dejó entrever su deseo de volver al Tricolor como estratega, generando una serie de opiniones en contra, pues hasta el timonel de Chivas, Matías Almeyda, afirmó que le parecía una falta de respeto, pues Juan Carlos Osorio continúa al frente del cuadro nacional.

minuto 3:50.

Se le sale a José Ramón Fernández otro “pinch… América” ¡En vivo!

Sin duda el antiamericanismo de José Ramón Fernández es algo que el periodista siempre ha gritado a los cuatro vientos, pero ya no importa en que momento lo haga o si está en programa en vivo.

Durante “Los Capitanes” programa de ESPN, el periodista se le volvió a escapar un “cariñito” hacia el equipo de Coapa. Mientras realizaba una entrevista al técnico de Pumas, Juan Francisco Palencia, Joserra antes de mandar a corte lo hizo de nuevo.