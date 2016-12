Jémez confirma llegada de Cauteruccio y Rodríguez a Cruz Azul

El director técnico de Cruz Azul, Paco Jémez, confirmó la llegada de los últimos dos refuerzos de La Máquina, el uruguayo Martín Cauteruccio y el chileno Martín Rodríguez, quienes adelantó no utilizará en la primera fecha.

“Son jugadores que hemos visto y que nosotros hemos elegido, que encajan en lo que nos falta. No podré contar con ellos para el primer partido y prefiero centrarme en los que sí podrán jugar. Cuando ellos vengan, que se amolden y se adapten y muestren que son mejores que los que hay,

“Si los hemos traido es porque creemos que son buenos jugadores, pero para el sábado que viene no podré contar con ellos”, señaló Jémez.

El conjunto cementero cerró de manera invicta la pretemporada al golear 4-0 al Celaya en el Azul. Por ende, el timonel aseguró que su equipo llegará entero al primer partido pero no en su mejor momento.

“Vamos a llegar al primer partido en un gran momento, no en el mejor pero es normal; sí en un tono fisíco y con ideas tácticas ya adquiridas. Me doy cuenta de todo lo bueno del club que tengo y eso me da fuerza y confianza”, señaló.

Finalmente, Jémez se dijo afortunado de tener la plantilla que tiene y que con él todos los jugadores deben ganarse su confianza para poder jugar.

“No hay nadie imprescindible, tenemos muy buena competitividad y conmigo no hay jerarquías. Yo intento ser lo más justo posible y no le daré a nadie lo que no se merece”, apuntó.

Tanto Martín Rodríguez como Cauteruccio llegarán la próxima semana, completando así la plantilla de la Máquina. De paso, el timonel español confirmó que no habrá más salidas en el club.