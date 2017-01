Pagano pide como regalo de Reyes Magos un mano a mano ante Texano Jr.

El luchador extremo, Pagano, asegura que de niño no le pidió nada a los Reyes Magos, debido a que no es una tradición en su natal Ciudad Juárez, sin embargo para este año les hace una petición muy especial: una oportunidad para enfrentar en un mano a mano al Megacampeón, el Texano Jr.

El creador del ‘Noa Noa Style’ vuelve a ser protagonista en la cartelera de un gran evento de la Triple A: Guerra de Titanes, donde en tercia con Dr Wagner Jr. y El Mesías enfrentará en la batalla estelar a su acérrimo rival, Psycho Clown, el Texano Jr y La Parka, sin embargo confesó su deseo por enfrentar en un duelo al Megacampeón de la ‘Tres Veces Estelar’ en 2017.

“Si el Megacampeonato es un reto fuerte, vámonos recio, más que campeonatos, a mí me gustan los retos, Texano es un luchador muy completo que me gustaría una lucha con él, mano a mano, ya sea con Megacamponato o sin él, sí me gustaría pedirla a la empresa”, reveló el fronterizo previo al evento que se llevará a cabo el próximo 20 de enero en el Gimnasio Juan de la Barrera.

Es así que luego de comenzar el año con la cabellera de Joe Líder en su poder, ya se traza objetivos altos para este año, por lo que no le pide a los Reyes Magos más que grandes retos.

“Retos fuertes, me gustan los retos, romper los límites, he demostrado que hay luchas sin el estilo en el que ya me tienen estigmatizado, ése es mi deseo de Reyes Magos, así que si me están escuchando hablen a la oficina (de la Triple A) y pidan ese reto”, solicitó el gladiador de 30 años a los míticos personajes.

Asimismo, no dudó en expresar el orgullo que siente al destruir la gran familia que eran los ‘Totalmente Payasos’: “Ahí está la alianza, también con Wagner y este año no solamente fue una rivalidad física con Psycho Clown, sino también psicológica, ya hasta la hermana le tumbamos. Tengo como nueve meses en la empresa y destruí una facción que tenía nueve años, me siento muy orgulloso de ello”.

Por su parte, el Texano Jr. advirtió que sí le gustaría exponer su título ante Pagano, ya que lo considera un luchador muy completo y que ha tenido un crecimiento importante en la empresa pese a los nueve meses que apenas lleva en ella.

“Pagano es un luchador que ha escalado muy rápido y que está dentro del agrado del público, podría ser un evento importante, no entro mucho en el ámbito de la lucha extrema, no lo comparto mucho, pero si en algún momento lo pide y se les hace interesante podría ser”, apuntó el luchador de 32 años, quien se considera un rival a vencer por haber conquistado el ‘oro más preciado’ de la Triple A.

Por otro lado, los luchadores dejaron de lado las rivalidades para partir la tradicional rosca de Reyes junto a estrellas de la ‘Tres veces estelar’ como el ‘Totalmente Payaso’, los ‘Traidores’, Monsther Clown y Murder Clown, Goya Kong, La Parka, Drago, Faby Apache, Chessman, Averno y Mamba, en un evento encabezado por la Licenciada Marisela Peña, presidenta de la empresa luchística.