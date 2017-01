VIDEO: Circula en redes el momento del supuesto escupitajo de Peñalba

La polémica que envuelve a Gabriel Peñalba y Nicolás Castillo continúa latente y es que el supuesto escupitajo que propinó el jugador de Cruz Azul continúa siendo analizado, tras la acusación de Pumas.

En redes sociales circula un video en donde Peñalba pasa cerca del elemento auriazul, durante el encuentro celebrado en el Estadio Olímpico Universitario.

Sin embargo, la imagen no permite ver si el atacante de La Máquina le escupe o no a Nico Castillo, además de que el jugador de los Pumas no parece limpiarse en ningún momento; incluso, ni siquiera se aprecia una discusión entre ambos futbolistas.

La Comisión Disciplinaria anunció que Gabriel Peñalba sí será castigado con un partido de suspensión, además, estableció que la investigación de oficio sobre el tema con el atacante de Pumas continúa.