Chivas trollea a Xolos por burlarse de los "Chiva hermanos"

Chivas no pierde la oportunidad de trollear a sus rivales antes de enfrentarlos en la cancha, ya que Xolos fue la ‘víctima’ previo a la Jornada 3.

El conjunto fronterizo se burló del término ‘Chiva hermanos’ y la utlizó como ‘Xolo hermanos’ a su llegada a Jalisco, donde esta noche se medirá ante el Rebaño en el Estadio Chivas.

“¡Gracias por el recibimiento, XoloHermanos 😅! ¡Ya estamos en Guanatos! #10AñosDeLealtad”, publicó en su cuenta de Twitter el equipo dirigido por Miguel Herrera, acompañado de una foto donde aparece el estratega, sin pensar que el Rebaño le iba a contestar a la provocación.

Fiel a su estilo, el cuadro tapatío no se quedó callado y no dudó en burlarse debido a que en el lugar no había ni un sólo seguidor de Tijuana con la camiseta rojinegra.

“¡Oye @Xolos! Si en tu foto encuentras a un “XoloHermano” con su jersey, nosotros lo invitamos al partido. ¿#XoloHermano? 🤣🤣🤣”, sentenció el conjunto rojiblanco.