¡No habrá boda! "Chicharito" habría terminado su noviazgo con Villalón

2 neumotorax y una operación de pulmón y vuelta a trabajar!! 💪🏼💪🏼💪🏼 Muchísimas gracias de todo corazón a mis compañeros, mis amigas/os y mi familia por todo el apoyo y la ayuda durante este tiempo!! y también por aguantarme enferma!!jaja #oleyo #bailarinaasesina

