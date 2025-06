Laureano ‘no se tocará’ en la alcaldía Benito Juárez; vecinos impiden tala de árbol

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza aseguró que Laureano, un laurel de la India centenario, ubicado en las calles de Miguel Laurent y Fresas, colonia Tlacoquemécatl del Valle no será ‘tocado’ por el Gobierno capitalino, ni por el desarrollo inmobiliario Núcleo Urbano, quien pretendía talarlo para edificar un espacio habitacional.

En conferencia de prensa, el mandatario local expuso que desde el primer momento de su Gobierno ha defendido al arbolado de Benito Juárez –tanto así que mandó una iniciativa al Congreso CDMX para preservar áreas verdes– por lo que reiteró que “vamos a proteger todos los árboles de BJ” y no descartó tintes políticos en el caso.

“No se ha dado un solo permiso para el tema del árbol (Laureano) ya no sé como mas comunicarlo, hasta mandé al Congreso CDMX una iniciativa para proteger todos los árboles (...) es un tema claro para los vecinos, ya fue aclarado, pero hay otros personajes que no son vecinos que están en un aprovechamiento político barato, mejor pongámonos a trabajar”, declaró.

Laureano ‘no se tocará’ en la alcaldía Benito Juárez Foto: Nicolás Corte / Publimetro

“No he dado permiso de construcción, hasta este momento no se ha talado, no se ha podado. El árbol va a ser protegido por la alcaldía (...) por parte de la alcaldía y del Gobierno CDMX no ha habido una sola intención, el desarrollo tampoco tiene intención de tocar el árbol, hay un gran acuerdo y vamos a proteger todos los árboles de la alcaldía”. — Luis Mendoza

Laureano aún no está a salvo, acusan vecinos de BJ

Vecinos de la alcaldía Benito Juárez afirmaron que Laureano –laurel de la India centenario– aún no está a salvo debido a que el desarrollo inmobiliario Núcleo Urbano no respetó los acuerdos establecidos con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), ya que entraron al predio sin autorización; además, los colonos pidieron que el predio se expropie para instalar un parque de bolsillo en vez de un desarrollo inmobiliario.

Laureano ‘no se tocará’ en la alcaldía Benito Juárez Foto: Nicolás Corte / Publimetro

En un mensaje a medios, la vecina Itzel García Muñoz expuso que el árbol laureano aún no está a salvo, por lo que “el movimiento salvemos a Laureano, no desistirá en su exigencia de expropiar el predio para convertirlo en parque de bolsillo y evitar afectación al árbol de la India. Pese a la declaratoria en la que se reconoce el árbol laureano como ejemplar monumental por su valor ambiental, social y cultural, el riesgo no ha sido eliminado”.

Laureano ‘no se tocará’ en la alcaldía Benito Juárez Foto: Nicolás Corte / Publimetro

“La posibilidad de una afectación tanto sus raíces como su follaje sigue latente mientras no se garantice jurídicamente su protección absoluta y definitiva. Funcionarios de la Sedema anunciaron que se realizará un dictamen tripartito con la participación de un perito vecinal, otro designado por la inmobiliaria y uno más por parte de la propia secretaría sin embargo, la misión de un compromiso categórico sobre la nueva intervención del árbol genera incertidumbre en la comunidad”, comentó.

Laureano ‘no se tocará’ en la alcaldía Benito Juárez Foto: Nicolás Corte / Publimetro

“El movimiento reitera que no se hará ningún tipo de intervención sobre el árbol, ni de poda de raíces, ni de ramas, en tanto no se garantice su preservación integral. La única solución definitiva es la expropiación del predio, tal como ya lo contempla la legislación ambiental vigente para hacer este terreno a un parque de bolsillo que permita no solo proteger el laurel de la India sino también generar un espacio verde público en una de las zonas más densamente construidas de la ciudad”. — Itzel García Muñoz

La vecina agregó que “si la declaratoria oficial implica efectivamente no tocar ni una sola hoja ni una raíz del árbol, entonces debe asumirse que las raíces de un laurel de la India pueden extenderse hasta tres veces del diámetro de su copa; en el caso de Laureano –cuya copa alcanza al menos 15 metros de diámetro– su sistema radicular podría extenderse hasta 45 metros, eso significa que nada puede ser construido ahí sin dañar directamente la integridad del árbol”.