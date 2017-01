VIDEO: Sorprende el portero al que se medirá Arsenal en la FA Cup

El Arsenal visitará al modesto Sutton United -conjunto de la quinta división inglesa- y el Manchester United se enfrentará al Blackburn Rovers en los octavos de final de la Copa de Inglaterra (FA Cup), según deparó el sorteo

celebrado este lunes.

Lo que llama la atención es la complexión y edad del segundo portero del modesto Sutton, quien a sus 45 años es una de las principales figuras del plantel, se trata de Wayne Shaw, quien se encargó de promocionar el sorteo donde al final les tocó jugar contra los Gunners.

Aunque es prácticamente un hecho que Shaw no verá actividad en el encuentro frente al Arsenal, llama la atención el cotejo que al menos en nombres, luce totalmente desbalanceado en favor de los pupilos de Arsene Wenger, pero en la cancha todo puede suceder.

Tras el sorteo, la afición de Sutton United celebró el enfrentamiento, dejando en claro que son momentos que pasarán a la historia ocurra lo que ocurra en el encuentro.

El Sutton United, de la National League, que se deshizo del Leeds United (1-0) en la ronda previa, recibirá en el estadio de Garden Green Lane al todopoderoso Arsenal, 12 veces ganador de la competición

Este modesto equipo conocido como ‘The U’s’ o ‘The Amber and Chocolates’, el único fuera de las cuatro divisiones profesionales del balompié inglés que sigue vivo en el torneo más antiguo del mundo, junto al Lincoln City, ha ido superando rivales -Leeds,

Wimbledon, Cheltenham Town, Dartford y Forest Green- hasta plantarse en la quinta ronda.

Otro conjunto de la National League que sigue vivo en la competición, el Lincoln City, se desplazará a Turf Moor para medirse con el Burnley de la Premier League.

Los partidos de octavos de final de la FA Cup se disputarán entre

el 17 y el 20 de febrero.

– Octavos de final de la Copa de Inglaterra:

Blackburn Rovers – Manchester United

Burnley – Lincoln City

Fulham – Tottenham Hotspur

Huddersfield Town – Manchester City

Middlesbrough – Oxford United

Millwall – Leicester City o Derby County

Sutton United – Arsenal

Wolverhampton – Chelsea.

