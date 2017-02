Matías Almeyda lamenta la pobre contundencia del Guadalajara

Luego del empate 1-1, rescatado de forma agónica frente a Santos Laguna, el técnico del Guadalajara, el argentino Matías Almeyda, lamentó que su equipo carezca de la contundencia suficiente para liquidar encuentros como el de este domingo, en los que genera más aproximaciones que su rival.

“Es un factor que venimos analizando tiempo atrás, el torneo pasado fuimos uno de los equipos con mayor llegada y menor eficacia. Es un problema que debemos mejorar y es una lástima porque el primer tiempo había sido bueno con situaciones claras para definir el encuentro”, señaló el “Pelado”.

“Mientras el equipo siga proponiendo esta parte futbolística, el resultado va a llegar, el triunfo que necesitamos de local, porque se ven cosas buenas. Después, otra vez el tema de contundencia y falta de gol nos perjudica, pero el equipo tiene que seguir mejorando. En otras ocasiones esta clase de partidos se perdían y hoy con actitud rescatamos un punto, aunque queríamos tres”, agregó.

La muestra más clara de la poca contundencia que tiene Chivas se evidenció cerca del final de la primera parte, cuando falló, en una misma acción, con disparos de Zaldívar y la “Chofis” que salvó el portero; además, de un remate de Pizarro que pegó en el travesaño. “En una misma jugada hubo cuatro situaciones claras, pero hay que meterlas… ahora hay que trabajar, insistir, tener paciencia y saber que en algún momento se nos abrirá el arco”, confió el entrenador rojiblanco.

Finalmente, destacó la actuación de Carlos Fierro. “Remarco la actitud de Chivas que no da por perdido nada. Llegamos al empate sin desesperamos y pudimos rescatar el punto. Carlos está aprovechando cada oportunidad que le doy y esa es la competencia que quiero. Cuando considere que sea tiempo, se ganará el puesto titular y está cerca”, concluyó Matías Almeyda.

Santos dice que el arbitraje le perjudicó

El arbitraje siempre se presta para la polémica. Este domingo, Santos tenía todo para ganar. Controlaba bien su ventaja de 1-0, pero la expulsión de Diego de Buen permitió al equipo local reaccionar y empatar en tiempo de reposición. Los laguneros se sienten perjudicados por esa decisión.

“Para mí, también era una jugada para amarilla, yo la vi bastante cerca, se ve que se barre y le pega, pero creo que fue el juez de línea el que informó. No me gusta hablar de eso, trato de no meterme en ese tema. Hay partidos que van a favorecer y otros que te van jugar en contra, se pueden equivocar también (los árbitros)”, señaló el delantero argentino, Julio Furch.

“No sé, no me gusta meterme en ese tema porque es hacer un ‘rollo’ que no tiene sentido. Creo que la expulsión estuvo mal, pero no creo que nos haya jugado en contra”, agregó el refuerzo del conjunto que dirige José Manuel “Chepo” de la Torre.

Enseguida, quiso evitar hacer más grande la polémica y descartó que la camiseta del Guadalajara, uno de los grandes del futbol mexicano, influyera en el silbante. “La verdad no sabría decir, no quiero meterme en esos temas. Si hay playeras que pesan más, la verdad que no lo sé. Yo por el momento no lo siento y si llegara a pasar, sería malo que pasara eso, creo que todos los equipos se merecen un respeto”, sentenció Furch.

Finalmente, destacó la importancia del resultado que Santos Laguna consiguió en calidad de visitante. “Todo el equipo corre mucho, se entrega, hay mucha actitud de parte de los jugadores no importa la edad. Eso creo que es lo primordial en este equipo. Por más de que Chivas manejó bien la pelota el equipo se cerró bien, pero creo que el empate es justo”, concluyó.