Confía Iván Piris que la cancha estará en buenas condiciones

Para el defensa de Rayados, Iván Piris, el concierto que se realizó este miércoles en el Estadio BBVA Bancomer, no afectará las condiciones de la cancha.

El paraguayo confió en que el personal del estadio se encargará de tenerlo en las mejores condiciones para el duelo de este sábado ante Pachuca.

“No creo que perjudique el evento de ayer (miércoles), para eso seguramente están trabajado los encargados del pasto para que podamos tener un gran espectáculo también el sábado”, mencionó el defensor albiazul.

Comentó que la cancha se encuentra en buenas condiciones, previo al duelo, por lo que no debe ser factor para el duelo contra Pachuca.

“El campo a mi parecer no está muy mal, por las bandas no se siente mucho la diferencia, un poco blanda, pero creo que hicimos buenos partidos ahí jugando de loca, creo que no afectó mucho, yo creo que hasta el sábado ya va a estar bien”, agregó.

Piris espera que el sábado se logren los tres puntos que los mantenga en la pelea por los primeros sitios.

“Cada punto sirve, el torneo pasado quedamos fuera por dos puntos”, mencionó.

Rayados entrenará este viernes por la tarde en el Estadio BBVA Bancomer y cerrará su preparación para el duelo ante los Tuzos.

