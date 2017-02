Valencia le mete el pie al Real Madrid

Real Madrid abrió la puerta a sus perseguidores en la Liga española al caer el miércoles 2-1 en su visita al Valencia, al jugar el primero de dos partidos que tenía pendiente en el campeonato.

Simone Zaza y el chileno Fabián Orellana encaminaron el triunfo del Valencia con goles a los cinco y nueve minutos. Cristiano Ronaldo descontó al final del primer tiempo.

“Perdimos el partido en los diez primeros minutos”, analizó el técnico madridista Zinedine Zidane. “Tenemos que estar siempre atentos. Si tienes momentos en los que no estás concentrado te castigan”.

A pesar del revés, apenas el segundo del equipo de Zidane esta temporada en la liga, el Madrid sigue en la cima con un punto de ventaja sobre el Barcelona y tres sobre el Sevilla.

“Teníamos una posibilidad de sumar puntos y no lo hicimos”, apuntó el timonel francés. “La Liga tampoco se acababa ganando. Ahora es más difícil porque perdemos tres puntos. El Valencia ha sido el único que ha sumado hoy. Tenemos que pensar que no solo por estar en el campo vamos a ganar. No buscamos excusas, solo hay que pensar en el próximo partido”.

El partido en el estadio Mestalla fue pospuesto en diciembre por la participación del Madrid en el Mundial de Clubes en Japón. Además, el club capitalino tiene otro encuentro pendiente contra Celta de Vigo, que fue postergado en enero por problemas en el estadio del Celta a raíz de una tormenta. Todavía no hay fecha de reposición.

Valencia, 14to en la clasificación, arrinconó al Madrid con dos rápidos goles de un par de jugadores que se sumaron al plantel en enero.

El italiano Zaza anotó primero al recibir un balón de espaldas a la portería, girar y vencer al portero Keylor Navas con un remate de zurda al ángulo. Orellana, cedido a préstamo por el Celta, agregó el segundo poco después con un remate rasante después de un buen pase filtrado de Nani.

“La intención era tener la pelota pero es muy complicado robarle el balón al Real Madrid. Hemos hecho una muy buena primera parte, la segunda ha sido totalmente diferente”, indicó el timonel del Valencia, Voro. “Son tres puntos y tienen el mismo valor que otros, pero sí que es verdad que es un partido especial”.

Cristiano acercó al Madrid con un tanto de cabeza tras centro de Marcelo, pero el Valencia defendió la ventaja el resto del partido.

El Madrid, que busca su primer título de la liga española desde 2012, no perdía desde que cayó 2-1 ante el Sevilla en enero, un revés que frenó una racha invicta de 40 partidos en todas las competencias.