Almeyda quiere un campeonato para agradecerle a Vergara

Dicen que soñar no cuesta nada. Por eso, aunque evita despegar los pies del suelo, el técnico de Chivas, Matías Almeyda, se ilusiona con el buen momento que vive su equipo. Y piensa ya en la posibilidad de levantar una copa. Quiere un título. Desea dar la vuelta olímpica junto a Jorge Vergara, para así agradecer al dueño del club.

“Ojalá que falte muchísimo y que mi estancia aquí sea llena de logros. Hemos conseguido tener una identidad de juego y eso lo remarco porque es difícil de lograr. Si vieron los partidos de Liga y Copa, el equipo juega lo mismo. Puede variar las características de jugadores, pero hay una idea que tratamos de llevar a cabo. Espero que mi tiempo en Chivas sea con logros”, señaló.

“Para mí hay otros logros, no es sólo levantar una copa. Pero se quedan para mí. No los puedo decir porque parecería que me conformo con poco. Y ese ‘poco’ tiene una profundidad enorme para mí. Sí necesitamos ganar y que nuestro dueño pueda dar una vuelta olímpica feliz. Se merece que se ría y que esté feliz, la verdad. En año y medio que llevo acá, soy un agradecido con él. Trabajamos para un logro global, pero ese señor se merece una alegría que algún día a todos nos ponga allá arriba”, añadió.

Estuvo de visita

Jorge Vergara estuvo este jueves de visita en Verde Valle. Hacía tiempo que no vigilaba el entrenamiento de su equipo. Platicó durante algunos minutos con Matías Almeyda. Y se fue, sin emitir declaraciones. “Contento. Lo veo rejuvenecido. Está cada vez más joven Jorge, no sé qué hace, pero lo veo bien”, reveló el “Pelado”.

“Hace bien que venga acá. Hoy recorrió todos los espacios, los cuales nunca sabía dónde ponía su dinero. Es bueno que vea realmente dónde está puesto, las mejoras que se han hecho. Todos sus empleados lo miran con gran cariño. Está bueno que esté ahí en su palco mirando cómo entrena su equipo, que lo disfrute. Lo único que le digo es gracias y que disfrute. Confío que ese gracias y que disfrute sea por siempre”, sentenció.

Semanas atrás, Vergara anunció que no haría más declaraciones por lo que resta del torneo. Matías Almeyda aseguró que eso es indiferente para su equipo. “Para mí es lo mismo. Jorge es el dueño. Quiere hablar, que hable, ¿quién le va a decir algo? Si tiene que hablar, hablará. Si él tomó esa decisión es porque habrá pensado que es lo mejor, pero a mí no me molesta que él quiera ser campeón. Cómo no lo va a desear”, concluyó Matías Almeyda.

