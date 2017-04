'Cuau' afirma que el doctor del Tri falló su diagnóstico en lesión contra T&T

El exjugador de la Selección Mexicana, Cuauhtémoc Blanco, recordó en charla con TDN su grave lesión que sufrió en el 2000, la cual lo llevó a una total depresión.

Cuau dejó muy claro su enojo contra el médico José Luis Serrrano, quien en ese entonces estaba en la Selección y quien le dijo tras recibir la patada de Ancil Elcock, que no tenía nada.

“Yo estaba enojadísimo porque el doctor Serrano de la Selección, que la verdad sigo enojado con él, porque es un ‘burro’, me dijo que no tenía nada, yo me fui feliz porque al otro día me iba a España. Allá el doctor me hizo una radiografía y me dice, ‘tienes roto el ligamento cruzado’. Yo me quería morir, después le hablé y le dije de todo”, mencionó Cuauhtémoc Blanco.

Además el ahora alcalde de Cuernavaca platicó que él tenía ganas de seguir jugando en aquél partido frente a Trinidad y Tobago; sin embargo, cuando caminó hacía afuera del campo sintió como se le movía la rodilla.

“Cuando empecé a caminar sentía como se me movía la rodilla, pero el doctor me dijo no tienes nada” dijo Blanco Bravo.