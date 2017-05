Novack Djokovic rompe relación con su entrenador

El número dos del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, anunció este viernes que ha puesto fin a su cooperación con su entrenador desde 2006, el eslovaco Marian Vajda, en busca de mejoras en su “nivel de juego” y para recuperar “la chispa ganadora”.

Según un mensaje en Twitter Djokovic también termina la cooperación con el preparador físico, Gebhard Phil Gritsch, y el fisioterapeuta, Miljan Amanovic.

El acuerdo de Djokovic y miembros de su equipo se ha logrado “a pesar de la fantástica cooperación en el período pasado” tras “un análisis detallado del juego, los resultados logrados, y de los planes privados de cada uno”.

El ex número uno del mundo no acaba de recuperar su forma desde mediados del año pasado, tras ganar Roland Garros.

“Estoy agradecido infinitamente a Marian, Gritsch y Miljan por una década de amistad, consagración, profesionalidad y dedicación a mis objetivos en la carrera. Sin su apoyo no hubiese logrado tan grandes resultados en el tenis”, dijo Djokovic.

“No ha sido una decisión fácil, pero hemos sentido juntos que necesitamos un cambio”, indicó Djokovic, y señaló que durante años de cooperación han edificado “un vínculo irrompible” y que ellos son parte de su “familia, algo que no va a cambiar nunca”.

“Quiero seguir aumentando el nivel de mi juego y mi fuerza, y es un proceso continuo. Me gusta este momento, es como volver a empezar algo nuevo. Me gusta este reto. Soy un cazador, y mi mayor objetivo es encontrar nuevamente la chispa ganadora en la cancha”, indicó.

Djokovic dijo que “no tiene prisa” para encontrar a un nuevo entrenador y que mientras tanto trabajará solo.

“Siento que este es un nuevo capítulo en mi vida. Mi carrera siempre ha ido cuesta arriba, y ahora estoy experimentando cómo es cuando la senda te lleva a un sentido diferente. Deseo hallar la forma de volver a la cúspide, más fuerte y más resistente”, señaló.

“Estoy muy confiado en el proceso, y por eso necesitaré un tiempo en encontrar una persona justa con quien pueda conectarme profesionalmente”, declaró.

A finales del año pasado, Djokovic acabó también su trabajo con el alemán Boris Becker después de permanecer en el grupo casi tres años y dominar la clasificación mundial durante casi todo ese período.

I have news that I'd like to share with you. https://t.co/ffMD5LZi5V

— Novak Djokovic (@DjokerNole) May 5, 2017